Мать, убившая сына при самообороне, избежала тюрьмы

Калининский районный суд Чебоксар признал пенсионерку виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сына, повлекшего его смерть, но за решетку не отправил.

А история была такая. В мае прошлого года вечером жительница Чебоксар во дворе своего дома по улице Пархоменко поссорилась с сыном, который требовал у нее деньги на спиртное, при этом угрожая убить и размахивая кухонным ножом. Когда скандалист, отвлеченный лаем собаки, повернулся к матери спиной, она, защищаясь, схватила деревянный черенок от лопаты и ударила сына по руке и ребрам.

Материнская рука оказалась тяжелой… От обильной кровопотери вследствие причиненной тяжелой травмы сын умер в больнице.

А дальше было следствие и суд. Мать рассказала, что схватилась за черенок лопаты, испугавшись ножа в руках сына. Между тем по результатам предварительного следствия ей вменялось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Однако суд, исследовав совокупность представленных доказательств по делу, посчитал, что квалификация, предложенная следствием не нашла своего объективного и бесспорного подтверждения. И переквалифицировал действия подсудимой на ч. 1 ст. 114 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

При этом была ссылка на Постановление Пленума Верховного суда России от 2012 года «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Там сказано, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть посягавшего лица, надлежит квалифицировать только по указанной выше статье (114 УК РФ).

В итоге приговор был для матери щадящим. Суд также учел степень тяжести и общественной опасности преступления, явку с повинной. А также данные о личности виновной: она — пенсионерка по возрасту, имеет звание «Ветеран труда», ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, по месту жительства и работы характеризовалась исключительно с положительной стороны. И наказал женщину 9 месяцами ограничения свободы.

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