В Чувашии будет создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей

14 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Образовательным Фондом «Талант и успех».

Документ подписали Глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель фонда Елена Шмелева. В рамках Соглашения стороны займутся совершенствованием системной работы по выявлению одаренных детей и развитию партнерской сети для реализации программ сопровождения одаренных детей, по организации и проведению особо значимых мероприятий в области науки, спорта, культуры.

Подписанием Соглашения о сотрудничестве между Правительством Чувашии и Образовательным Фондом «Талант и успех» дан старт процессу создания в республике Регионального центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по модели Центра «Сириус».

Одна из основных задач Центра – создание научной и творческой среды, благоприятной для развития одаренности школьников. Немаловажным направлением деятельности Центра станет повышение уровня профессионального мастерства педагогов, подготовка их к продуктивной работе с одаренными детьми. В число участников программ смогут попасть победители и призеры олимпиад, научно-исследовательских конференций и интеллектуальных конкурсов, творческих и спортивных мероприятий, которые также будут включены в региональный банк данных одаренных детей.

Фонд «Таланты и успех» будет осуществлять методическую и консультационную поддержку Чувашской Республике при создании и функционировании Регионального центра, в том числе будет открыт доступ к информационной образовательной среде Центра «Сириус» и ее ресурсам, организовано дополнительное профессиональное образование управленческих и педагогических кадров.

Елена Шмелева от лица фонда «Таланты и успех» выразила готовность помочь республике в реализации приоритетных национальных и региональных проектов.

Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии уделяется самое пристальное внимание выявлению и поддержке одаренных детей. Еще в 2012 году в Чебоксарах прошло заседание Государственного Совета России, посвященное этой теме, в республике создан один из лучших в стране региональный Центр профессиональных компетенций.

В 2018 году Чувашская Республика стала победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам российских регионов в рамках федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Благодаря инвестициям в 2019 году будут созданы: детский технопарк «Кванториум» в г. Новочебоксарск, «IT-куб» в г. Канаш, Республиканский модельный центр дополнительного образования детей, Республиканский центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, Центр развития современных компетенций детей на базе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

«Вопросы развития одаренных детей напрямую связаны с новыми реалиями и теми требованиями, которые ставит перед нами быстро меняющийся мир. Чувашия уже давно взяла курс на инвестиции в человеческий капитал, поэтому интеллектуальный и творческий потенциал талантливых детей рассматривается нами в качестве основного капитала общества. В этой связи создание полноценной системы поиска, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи становится одним из важных направлений государственной политики в нашей республике», – подчеркнул Михаил Игнатьев.