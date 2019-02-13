Сразу четыре бани горели в Чувашии в эти выходные.

В субботу днем из-за нарушения правил безопасности при топке печи пострадало кирпичное здание в одном из частных подворий по улице Луговой в Чебоксарах: огонь повредил парную и моечную. Через три часа загорелась другая баня, в Алатыре, — предварительно причина происшествия та же. Строение было деревянным, пламя повредило чердак и внутреннюю отделку предбанника.

В ночь на воскресенье еще одна баня вспыхнула в Лапсарах Чебоксарского района. Рассматривается версия, что к?возгоранию привела неисправность печи. Уже на следующий вечер без кровли осталась помывочная в селе Шемурша.

Всего же с начала года, отмечают в Главном управлении МЧС России по Чувашии, в республике произошло 133 пожара. Общий материальный ущерб от них составил более семи миллионов рублей, погибли 14 человек, семеро получили травмы. Спасены 16 человек.