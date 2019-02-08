В новом многофункциональном гостиничном комплексе в центре Чебоксар начались подготовительные работы

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков провел рабочую встречу с представителем нового собственника здания — руководителем строительного проекта гостиничного комплекса Алексеем Огурцовым.

В ходе совещания с участием заместителей главы администрации и главного архитектора города обсудили рабочие вопросы по подготовке инвестором проектно-сметной документации.

Напомним, в августе 2018 года после длительных переговоров с ПАО «Бинбанк» и потенциальными покупателями у здания по ул. Нижегородская, 3 появился новый хозяин. Им стала крупная инвестиционная группа компаний «Мегаполис-Строй». Это известный инвестор, работающий на строительном рынке больше 15 лет. Сейчас организация ведет 10 проектов в Брянской области, имеет положительный опыт работы в гостиничном и ресторанном бизнесе. Руководитель — Алексей Кубарев.

«Объект важен для всего города, администрация города готова оказывать содействие по всем возникающим вопросам, чтобы строительство многофункционального гостиничного комплекса было завершено в 2020 году и введенный объект отвечал всем требованиям современного сервиса», — отметил Алексей Ладыков.

Как рассказал представитель собственника здания, в течение лета и осени было проведено обследование здания с привлечением экспертов, получена положительная экспертиза на работы по усилению конструкции. Сейчас готовятся площади для строительно-монтажных работ, вывозится мусор, обустраиваются подъездные пути, рассматриваются проекты внутренней планировки.

В мае инвестор планирует получить положительное заключение экспертизы проекта и разрешительную документацию на строительство. В июне — приступить к строительно-монтажным работам.

Фото gcheb.cap.ru