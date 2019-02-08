9 января общественный транспорт, идущий в направлении аэропорта, будет работать в усиленном режиме.

Троллейбус для лыжников

Как сообщают в пресс-службе администрации города, коррективы в график движения автобусов и троллейбусов внесены по поручению главы администрации Алексея Ладыкова с тем, чтобы участникам «Лыжни России» было проще добраться до места соревнований и уехать обратно.

В частности, на маршруте № 2 «Аэропорт — железнодорожный вокзал» в субботу будет задействовано 8 троллейбусов с интервалом движения 9 минут, на маршруте № 9 «Аэропорт — Агрегатный завод» — 8 троллейбусов (интервал 8 минут) и на маршруте № 15 «Аэропорт — Красная площадь» — 11 троллейбусов (с интервалом 6–8 минут). Больше чем в обычный выходной день выйдет машин и на автобусный маршрут № 15.