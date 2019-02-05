Сюжет об «Этнической Чувашии» смотрите сегодня на телеканале «МИР»

В минувшие выходные в столицу Чувашии прибыла съемочная группа телеканала «МИР». Журналисты посетили этнокомплексы «Амазония» и «Ясна», а также детский парк им. А. Николаева.

Особенно творческий коллектив вдохновила прославленная «Ясна». Здесь съемочной группе продемонстрировали, как изготавливают музыкальные инструменты, обучили рунической письменности, рассказали о национальной двусторонней вышивке, истории народа и языка, быте и устройстве чувашской избы.

Посетили журналисты и место силы, где растет Дуб-великан, которому больше 400 лет. Здесь чуваши проводили древние обряды и объединялись для защиты родной земли.

О своих впечатлениях творческий коллектив рассказал в сюжете, который сегодня, 4 февраля, вышел в эфире телеканала «МИР». В течение всего дня он будет транслироваться в информационных выпусках новостей.