Шестиклассники будут изучать историю родных Чебоксар на уроках

В путешествие с учебником

Чебоксарская школа № 24, урок в 6-м классе. На партах лежат новенькие учебники под названием «Мой город. Путешествия по Чебоксарам». Школьники сидят тихо и внимательно слушают своего сегодняшнего учителя — первый урок нового курса о столице республики проводит начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров.

В своем рассказе он напомнил ученикам дату рождения города, 1469 год, отметил расположение его на пяти холмах, упомянул мифического богатыря Улыпа… «Вы знаете, какая была самая низкая температура воздуха в истории Чебоксар?» — поинтересовался у шестиклашек Дмитрий Захаров. Шустрые ребята, успевшие пролистать учебник, с ходу дали правильный ответ — минус 38 градусов. Дети с радостью называли речки Чебоксар, характерные породы деревьев, интересовались у начальника управления образования, изучал ли он сам историю города.

На открытом уроке побывала и один из авторов учебника, кандидат исторических наук, профессор Антонина Данилова. «Невозможно гордиться тем, чего не знаешь, можно и нужно гордиться тем, что знаешь», — объяснила она ребятам необходимость тесного знакомства с родным городом. Рассказала, что при помощи учебника школьники «прогуляются» по улицам Чебоксар, отправятся на машине времени в 18, 19, 20 века… «Поучаствовав в кроссе», подробнее узнают о стадионах, спортшколах Чебоксар, изучат его торговый, экономический, культурный потенциал.

Цифра: 5000 экземпляров — таков тираж нового учебника, выпущенного в Чувашском книжном издательстве

«А сколько вы писали учебник?» — поступил с одной из последних парт очень правильный вопрос. Оказалось, что над составлением первого варианта учебника еще в 1999 году Антонина Данилова начала работать вместе с Владимиром Даниловым и Татьяной Ивановой, на работу коллективу понадобился год. В 2004 году учебник был переиздан во второй раз, а нынешнее издание — уже третье. Потрудиться пришлось основательно?— ведь за пятнадцать лет в городе многое изменилось.

Новый учебник администрацией чувашской столицы было решено издать накануне праздничной даты — 550-летия Чебоксар. В работе приняли участие не только прежний авторский коллектив, но и столичные учителя истории, проект обсуждался на Общественном совете. В итоге в книге немного изменилась подача исторического материала, в нее вошли свежие цифры, новые факты и фотографии (например, рекультивации свалки, открытия школы на улице Гладкова и Московской набережной). Если в 1999-2000 учебном году предмет «Мой город» изучался в Чебоксарах повсеместно, то в последние годы он был в расписании лишь нескольких учебных заведений. Теперь его снова станут изучать во всех школах, урок будет проходить раз в две недели.

КСТАТИ В администрации Чебоксар отмечают: проделана большая работа по возвращению актуальности данному учебному курсу. «Воспитать в наших детях чувство гордости, уважения и любви к городу, в котором они живут, ощутить сопричастность с историей — это важно для воспитания будущего поколения чебоксарцев», — говорит глава администрации столицы Алексей Ладыков.

«Школьники знают все семь холмов Рима, но не знают ключевых точек родного города. Да, Чебоксары — не Рим, но это родина», — подчеркнула после открытого урока Антонина Данилова. И рассказала, что раньше учебников по курсу «Мой город» было четыре, с пятого по восьмой класс. Сегодня рассматривается возможность вслед за книгой для шестиклассников переиздать второй учебник, для семиклассников.

Возможно, когда-нибудь переиздадут и третий том «Исторические новеллы о Чебоксарах 18 века», а также четвертый — «Портреты старых Чебоксар». На предложение использовать в последней книге материалы из рубрики «СЧ» «История в фотографиях» Антонина Петровна ответила: «Используем», подчеркнув, что эту рубрику она ждет и с удовольствием читает.

«Не скучный предмет?» — поинтересовались журналисты у школяров, выбежавших в коридор на переменке. «Нам интересно!» — не согласились они, с удовольствием позируя фотографу, попросившему сфотографироваться с новой книгой и гостями.

Фото автора: В 90-е историю Чебоксар изучали во всех столичных школах. Теперь курс «Мой город» снова ввели в учебное расписание, новый урок будет проходить у шестиклассников раз в две недели.