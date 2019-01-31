Чебоксары примут участие во Всероссийском изобразительном диктанте

С 11 по 17 февраля в нашей стране пройдет Всероссийский изобразительный диктант. Это важное событие в истории российского и мирового художественного образования. Международный союз педагогов-художников при поддержке Фонда президентских грантов инициирует его проведение. Он пройдёт как очный этап I Международного благотворительного конкурса «Каждый народ — художник» по выявлению и поддержке молодых талантов в области изобразительного искусства.

Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых заключила договор сетевого взаимодействия и получила статус инновационных площадок по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области изобразительного искусства».

Юным художникам школы предлагается принять участие в конкурсе, получить возможность стать победителями или обладателями Гран-при, участниками профориентационных сессий проекта и иллюстраторами серии сборников «Каждый народ — художник» (общий тираж — 30000 экземпляров). Отметим, этот конкурс стал победителем проектов по грантовому направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» (новое грантовое направление, введенное с 2018 года по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина).

Под Всероссийским изобразительным диктантом понимается не проверка изобразительной грамотности, а выполнение аналогичных творческих заданий всеми участниками конкурса в очном формате в одинаковых условиях за определённое (одинаковое) время.

«Участие во Всероссийском изобразительном диктанте поможет детям войти в формирующуюся базу одарённых детей России в сфере изобразительного искусства, а педагогам и образовательным организациям — сформировать всероссийскую высокопрофессиональную и компетентную систему отбора молодых талантов, создать сеть экспертных советов по жюри конкурсов детского изобразительного творчества», — сообщил нам модератор образовательной площадки, методист Чебоксарской ДХШ №6 им. Акцыновых Дмитрий Ефимов.