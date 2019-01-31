Одна из главных задач — рост благополучия населения

НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВА,

министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики:

— Главная ценность задач, поставленных Главой Чувашии Михаилом Васильевичем Игнатьевым перед республикой на ближайшие годы, в первую очередь в том, что они направлены на рост благополучия населения, поддержку семей с детьми и пожилых людей, обеспечение социальных и правовых гарантий.

К примеру, в Чувашии многое сделано, чтобы наши граждане получали юридические консультации быстро и качественно. Продолжается проект по предоставлению бесплатной юридической помощи. Сегодня ее получили более 280 тыс. жителей республики. С 2018 года реализуется проект «Юристы — населению». В рамках проекта практическая помощь оказана около 2 тыс. человек в решении жилищных и земельных вопросов, обеспечении благоустроенными жилыми помещениями и других вопросов.

В целях оказания мер социальной поддержки многодетным семьям в республике ведется работа по обеспечению их земельными участками на безвозмездной основе. В рамках оказания адресной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий с 2008 года сформирован госжилфонд. Это позволило реализовать конституционное право на жилище порядка 2 тыс. семей, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Семья является основой для сохранения национальной культуры и традиций. Чувашия всегда славилась крепкими семейными устоями. На протяжении последних пяти лет республика сохраняет лидирующие позиции в стране по наименьшему количеству разводов. Так, по данным Росстата, по наименьшему количеству разводов на 1000 населения в ПФО Чувашская Республика с коэффициентом 3,2 занимает 2-е место, а среди всех субъектов Российской Федерации — 8-е место (по России данный коэффициент составляет 4,1, по ПФО — 3,8).

Отмечу также, что во всех сферах экономики дальнейшее развитие получат процессы цифровизации. Ключевым фактором становится переход на обновленный программный продукт по учету государственного и муниципального имущества. Это позволит актуализировать сведения об объектах недвижимого имущества по уровням собственности, выявлять неиспользуемые объекты, которые не поставлены на государственный кадастровый учет, а также вовлекать их в хозяйственный и налоговый оборот.

Убеждена, что реализация всех посылов Послания по развитию экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, бюджетной политики и других сфер сделает Чувашию еще более крепкой, уверенной и стабильной.