Нетрезвый виновник ДТП заплатит страховщику

Авария с финансовыми последствиями

Сумма страхового возмещения, выплаченная страховой компанией, взыскана с виновника дорожно-транспортного происшествия, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Истцом по гражданскому делу, рассмотренному Калининским районным судом Чебоксар, проходило ООО «Поволжский страховой альянс». А обратилась компания с иском к Михайлову (все фамилии изменены) о возмещении ущерба в порядке регресса в размере 79800 рублей.

Суть дела в том, что в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия столкнулись два автомобиля. Это произошло по вине Михайлова, управлявшего «Жигулями». В итоге пострадала иномарка, принадлежащая Бурову, который и был за рулем.

Понятное дело, возник вопрос о возмещении причиненного машине вреда. «Жигули», которыми управлял Михайлов, в собственности другого человека — Леонова, гражданская ответственность которого на момент ДТП была застрахована в ООО «Поволжский страховой альянс». А гражданская ответственность потерпевшего Бурова — в ООО РСО «Евроинс», выплатившем ему страховое возмещение в 79800 рублей. После чего другая компания (где застрахован владелец «Жигулей») в свою очередь произвела страховую выплату «Евроинс» на ту же сумму.

Вот после этого «Поволжский страховой альянс» подал иск на Михайлова, требуя уже с него, как с непосредственного причинителя вреда, вернуть в порядке регресса обозначенную выше сумму. И суд удовлетворил это требование. При этом обосновал свое решение российским законодательством.

В частности, по закону обязанность возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют этим источником на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на другом законном основании (по доверенности на право управления транспортным средством и т. п.). К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего (в данном случае Бурова) к лицу, причинившему вред (Михайлову), в размере произведенной потерпевшему страховой выплаты, если вред был причинен этим лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного). Это прописано в федеральном законе об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Фото classomsk.com: Садиться за руль подшофе опасно и для жизни, и для кошелька.