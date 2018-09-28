В Чувашии обсуждают проблемы «крылатого металла»

Республика во второй раз стала площадкой для семинара на тему развития компетенций по сварке алюминия под эгидой Ассоциации его производителей, поставщиков и потребителей и при поддержке правительства Чувашии. Впервые форум прошел год назад, собрав представителей более 50 компаний со всей России. Нынче их число выросло до 63.

Это специалисты и менеджеры предприятий авиационной, судостроительной, автомобильной промышленности, вагоностроения и строительной индустрии.

Интерес к данному совещанию закономерен. Семинар предоставляет уникальную возможность получить из первых рук информацию о текущем состоянии и тенденциях сварки алюминия, новейших достижениях в науке и производстве, обменяться мнениями по актуальным проблемам, наладить взаимовыгодные контакты с производителями оборудования, найти партнеров для реализации проектов.

«Алюминиевая» тема достаточно актуальна для нашей республики, так как немало предприятий работает с компонентами из этого легкого экономичного материала. Это, в частности, известное предприятие «Сеспель», выпускающее цистерны из алюминия, ряд электротехнических заводов. А самое главное, правительство региона поддержало инициативу ассоциации по созданию в республике центра компетенций по сварке алюминия для всех отраслей, потребляющих его. Как сообщила модератор семинара Елена Асанова, за прошедший год была проделана большая работа по формированию базы центра по всем основным видам сварки алюминия, ведется разработка национальных стандартов.

Приветствуя гостей, Глава республики Михаил Игнатьев отметил важность алюминия для промышленности региона. Но есть неудовлетворенность состоянием этой работы, особенно в контексте темы импортозамещения. Надо стремиться к глубокой переработке металла, чтобы продавать его в виде готовой продукции, а не сырья.

Глава города Чебоксары Евгений Кадышев, являясь проректором ЧГУ по научной работе, сообщил, что «алюминиевая» тема присутствует и в их вузе. Руководитель «Сеспеля», выпускник ЧГУ Владимир Бакшаев, подарил вузу лабораторную установку по сварке алюминия современным способом.

«Я рад, что мы не ошиблись с местом проведения наших семинаров, — сказал председатель Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» Валентин Трищенко. — В Чувашии мы получаем большую поддержку и Главы республики, и местных предприятий».

Руководитель ассоциации заострил внимание на главных проблемах отрасли. Одна из них вызвана санкционной политикой Запада, повлиявшей на удовлетворение потребностей алюминиевого рынка России. Ситуация меняется, но пока не теми темпами, как хочется.

Объем рынка оценивается сегодня в 1,7 млн тонн, 300 тыс. тонн из них импортируется из-за рубежа. Причины разные: либо у нас нет технологий производства качественных полуфабрикатов, либо соответствующих производств.

Фото sespel.com: «Национальное достояние — алюминий — должно продаваться на экспорт не как сырье, а как готовая продукция», — подчеркнул на семинаре Михаил Игнатьев.