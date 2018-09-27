Доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных полевых работ в Чувашии составляет 97,5%

По данным на 24 сентября 2018г, доля Чувашского филиала Россельхозбанка в кредитовании сезонных работ среди банковских учреждений республики составляет 97,5%. В целом с начала 2018 года Чувашский филиал Россельхозбанка предоставил на проведение сезонных работ в республике порядка 500 млн рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более 400 млн рублей, или 84% от общего объема указанных средств, выдано в рамках механизма льготного кредитования АПК и соглашения с Минсельхозом России о выдаче субсидируемых кредитов.

Предоставляемые банком кредиты помогли аграриям обеспечить своевременное проведение работ, приобрести ГСМ, минеральные удобрения, корма, материалы для ремонта техники и оборудования, решить другие текущие задачи.

Россельхозбанк в полном объеме удовлетворяет потребности аграриев в кредитных средствах для успешного завершения уборочной кампании, – отмечает заместитель директора Чувашского филиала Россельхозбанка Ирина Кошкина. – Прием заявок на льготное кредитование в рамках Постановления Правительства РФ №1528 от 29 декабря 2016 г. продолжается и в настоящее время. Филиал формирует реестры потенциальных заемщиков и производит согласование их проектов с Минсельхозом России.