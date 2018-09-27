А за окном — цветочный рай

На улице Центральной деревни Кубня Ибресинского района есть цветник, красотой которого местные жители любуются весной, летом и осенью и вплоть до первых заморозков.

Этот чудесный островок создала местная жительница Ольга Удеева. Многие прохожие останавливаются у ее дома, чтобы сфотографировать цветочный рай, созданный руками заботливой хозяйки.

Выращиванием цветов Ольга Григорьевна занимается более 20 лет. «Цветы — самое большое увлечение в моей жизни, — признается она. — Это мои маленькие лекари, исцеляющие от усталости и душевных волнений, дарящие хорошее настроение мне и окружающим».

Фото cap.ru: Пионы, тюльпаны, георгины, бархатцы, розы, лилии, астры, хризантемы, ирисы, флоксы — все цветы расположены на приусадебном участке Ольги с учетом времени цветения, чтобы с ранней весны и до поздней осени было чем любоваться.