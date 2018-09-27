В Старых Айбесях сельчане строят новый пожарный водоем

На случай беды должна быть вода

Прежний водоем заилился и требовал полной очистки дна. Новый водоем решили обустроить на улице Ленина рядом с отделением общей врачебной практики.

Сначала выкопали большой котлован. Из двух старых срубов, один из которых безвозмездно предоставил житель села Юрий Тукмаков, собрали один и установили его на дне. В целом же за дело взялись около 20 человек: местные депутаты, члены республиканской общественной организации «Пограничное братство» и другие инициативные жители.

Как только строительство водоема завершится, говорят в администрации сельского поселения, здесь установят дорожные бетонные плиты для подъезда пожарных автомашин и сделают ограждение, чтобы местные ребятишки не лазили.

Фото cap.ru: Пожарный водоем — не первый объект, который жители Старых Айбесь строят методом ниме. Недавно они сообща заложили парк в честь ветеранов органов внутренних дел — выходцев из села.