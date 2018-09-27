«Сделал все, что задумал, все, что смог…»

Памяти Г.А. Ильенко

27 сентября — особая, памятная дата для многих поколений эларовцев. В этот день ровно 80 лет назад родился Глеб Андреевич Ильенко — первый директор АО «ЭЛАРА», человек с большой буквы, видный общественный деятель, легендарный руководитель и организатор.

Строительство Чебоксарского приборостроительного завода (так «ЭЛАРА» называлась в самом начале своего пути), его становление и развитие, превращение в одно из лучших предприятий отрасли — все это связано с именем Ильенко.

Заниматься реальным делом

Глеб Андреевич родился в Ленинграде. Все страдания, лишения, невзгоды Великой Отечественной войны, ужас блокады достались его семье в полной мере. В июне 1942 года Ильенко были эвакуированы в Балаково (Саратовская область), затем в Чапаевск (Самарская область) и, наконец, в 1948 году — в Чебоксары. Здесь Глеб Андреевич окончил СОШ № 7 и затем поступил в Казанский химико-технологический институт, где получил специальность «Механическое оборудование химических производств».

Трудовую деятельность Г.А. Ильенко начал в 1960 году на Чебоксарском заводе имени В.И. Чапаева инженером-конструктором, работал мастером по ремонту оборудования, затем — механиком цеха, заместителем главного механика, главным механиком завода.

Вскоре был назначен директором Чебоксарского завода «Химтекстильмаш». Заняв спустя несколько лет должность первого заместителя председателя Чебоксарского горисполкома по гражданскому строительству, Глеб Андреевич этому не обрадовался — ему хотелось заниматься реальным делом. Чебоксарский приборостроительный завод (ныне — АО «ЭЛАРА») строился на краю города и был весьма «горячей точкой». После неоднократных просьб о переводе в августе 1970 года приказом министра авиационной промышленности СССР

П.В. Дементьева Г.А. Ильенко был назначен директором этого предприятия.

Молодой, но уже достаточно опытный руководитель сразу же взялся за дело. Г.А. Ильенко чтил наказ министра, который тот дал молодым директорам заводов в начале семидесятых годов: «Имейте в виду, что отсутствие сырья, материалов, комплектации, инструмента, оснастки, электроэнергии, оборудования и рабочих рук не является основанием для невыполнения заданий по поставкам авиационной техники». И Глеб Андреевич помнил эти слова.

Сказать, что молодому руководителю было нелегко, — ничего не сказать. Г.А. Ильенко пришлось самостоятельно разбираться в тонкостях организации производства авиационных приборов, ликвидировать пробелы в знаниях. Первые два года прошли в постоянных разъездах?— он посетил десятки авиационных заводов страны, разговаривал со многими специалистами отрасли. Не имея в достаточном количестве производственных площадей и квалифицированных кадров, Глеб Андреевич трудился, не жалея времени и сил. Отдача коллектива была соответствующей: директору верили, как себе, и безоговорочно выполняли любые поручения.

Г.А. Ильенко видел «ЭЛАРу» предприятием XXI века и сделал все, чтобы воплотить свою идею в жизнь. В его планах было не только оснащение завода современными станками и модернизированным оборудованием, но и внедрение новых, современных, высокоинтеллектуальных технологий. Именно он принял судьбоносное для «ЭЛАРы» решение — взялся за выпуск электродистанционных систем управления ЭДСУ для самолетов Су-27, систем автоматического управления САУ для самолетов МиГ-29 и ряда других изделий. В результате электроника стала профильным направлением для завода, и ее прогресс повлек за собой развитие ЧПЗ. Вскоре предприятие стало работать ритмично и в заданном темпе, как хорошо отлаженный механизм.

На крутых виражах

С началом 90-х годов в стране началось разрушение авиационной промышленности. «На нашем заводе 10 тысяч человек были брошены на произвол судьбы — без заказов, без средств к существованию», — вспоминал позднее Глеб Андреевич. Чем загрузить завод, как и из чего платить зарплату? Пусть не сразу, но вместе с другими членами команды Г.А. Ильенко нашел выход из этой ситуации. Одним из шагов стала реструктуризация предприятия: заводские площади и оборудование разделили по технологическому признаку, создали частные фирмы. Была произведена диверсификация производства — предприятие расширило ассортимент, освоило новые виды продукции гражданского назначения. Все это позволило повысить эффективность, предотвратить банкротство.

Глеб Андреевич всегда был очень восприимчив ко всему новому. Будущее, создаваемое благодаря применению передовых методов и высоких технологий, виделось ему ясно и отчетливо. Он был выдающимся управленцем, в совершенстве владеющим ситуацией и информированным о состоянии дел своего предприятия; всегда точно и конкретно ставил задачу перед подчиненными; не боялся первым взяться за то, что еще никто не опробовал.

За 36 лет под руководством Глеба Андреевича «ЭЛАРА» прошла путь, на преодоление которого другим заводам нужно 60, а то и 70 лет, и стала одним из лидеров российского приборостроения. Знаковым решением Ильенко в качестве директора «ЭЛАРы», направленным на укрепление предприятия, стало налаживание тесного сотрудничества завода с Московским научно-производственным комплексом «Авионика» — производителя с разработчиком. Сам Глеб Андреевич говорил: «Последнее из множества за десятки лет принятых и сделанных дел — фактическое слияние «Авионики» и «ЭЛАРы», позволившее поднять процесс разработки и производства сложнейшей авиаприборостроительной техники на качественно новый технический уровень».

Покинув должность генерального директора 13 февраля 2006 года, Г.А. Ильенко оставил после себя умелую и слаженную команду, высококвалифицированный коллектив и глубоко оснащенное современное производство одного из лучших предприятий России.

Уход из жизни — не уход из памяти

23 марта 2007 года первый директор АО «ЭЛАРА» ушел из жизни. В памяти всех, кому посчастливилось знать Глеба Андреевича, он остался сильным и мудрым человеком, неизменно внимательным к проблемам завода и каждого его работника. Уход из жизни — это не уход из памяти. И эта память объединяет людей, работавших с Глебом Андреевичем, подсказывает, как себя вести в той или иной ситуации, помогает в работе. Сегодня завод с гордостью носит имя своего первого руководителя.

Г.А. Ильенко — обладатель многих государственных наград, он является заслуженным работником промышленности Чувашской Республики, почетным гражданином г. Чебоксары. В память о человеке-легенде названа одна из улиц в микрорайоне «Волжский-3». В сквере, носящем его имя, установлен бюст-памятник Г.А. Ильенко; на доме, где он жил в последние годы, размещена мемориальная доска. Ильенко в бронзе каждое утро встречает заводчан — у проходной установлен памятник первому директору. Проходя мимо него, каждый эларовец чувствует: Глеб Андреевич с нами навсегда!

Собственную жизнь Г.А. Ильенко тщательно проанализировал в своей книге «Воспоминания». Вывод, к которому он пришел, получился оптимистичным — как для самого Ильенко, так и для всего завода. Вот что он писал: «Сегодня ни один боевой самолет России не взлетит без нас, так как мы и проектируем теперь, и производим электронные интеллектуальные рули — комплексные системы управления КСУ летательных аппаратов — уникального и известного всему миру научно-производственного комплекса «Авионика». Все новые разработки идут только к нам — значит, работа будет всегда. Горжусь этим?— все не зря! Я сделал все, что задумал, все, что смог, на что хватило моих душевных и физических сил и здоровья. Совесть моя чиста перед Богом, людьми и Отечеством, перед ставшей нам родной Чувашией».

…«Вспоминая сегодня Глеба Андреевича, невозможно сказать: он был… Он с нами — в наших сердцах, в нашей памяти», — говорят заводчане. Его дело продолжает жить в главном детище Г.А. Ильенко — «ЭЛАРе».

Материал подготовлен информационно-рекламным отделом АО «ЭЛАРА».