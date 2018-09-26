Жена с сыном связали главу семейства и попали на скамью подсудимых

В Аликовском районе 55-летняя женщина и ее 32-летний сын признаны виновными в незаконном лишении свободы близкого родственника с применением насилия.

В апреле этого года в одной из деревень между сельчанкой и ее мужем возник бытовой скандал — мужчина не хотел убираться по хозяйству, чем сильно разозлил свою половинку. Женщина позвала сына, и они вместе связали ленивого мужчину веревкой и привязали его к хозяйственному столу во дворе дома. И таким образом на полчаса лишили его свободы.

Сыну вменены и другие статьи УК РФ. Связывая сопротивлявшегося отца, он сломал ему основание фаланги пальца, да и вообще грозил утопить в пруду. В итоге такой неординарный «способ воспитания» привел мать и сына на скамью подсудимых, сообщили в СУ СКР по Чувашии, расследовавшем уголовное дело. Суд приговорил женщину к 3 годам, а ее сына к 3 годам и трем месяцам условного лишения свободы. Приговор не вступил в силу.