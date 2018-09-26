Администрации Чебоксар и Моргаушского района — призеры всероссийского конкурса

Диплом и трансферт

В Москве под председательством вице-премьера Правительства России Виталия Мутко подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Среди его призеров — Чебоксары и Моргаушский район.

Этот конкурс проводится с 2017 года среди городских округов, городских и сельских поселений.

На нем выявляют и распространяют наиболее успешный опыт деятельности органов местного самоуправления. В этом году от участников поступило 525 заявок из разных регионов страны.

Чебоксары отличились в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищного-коммунального хозяйства». В столице Чувашии отметили благоустройство набережной, что и принесло городу второе место. Первого места в этой номинации удостоилась Уфа за концепцию «Город в парке».

А в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» одним из победителей стало Юнгинское сельское поселение Моргаушского района. На звание лучшего в этой номинации претендовали 132 муниципалитета из 45 субъектов России.

Победителей конкурса наградили дипломами Правительства России. Им предоставят межбюджетные трансферты из федеральной казны.