Главная обвиняемая в крушении «Булгарии» вышла на свободу

Зачли СИЗО

Из женской колонии № 2 города Алатыря освобождена бывший директор компании «АргоРечТур» Светлана Инякина. Бывшая субарендатор теплохода «Булгария» проходила как основная фигурантка дела о трагедии на Волге.

По информации пресс-службы УФСИН по Чувашии, приговор осужденной был пересмотрен после вступления в силу Федерального закона № 186 от 3 июля 2018 года. Документ изменил правила зачета времени содержания под стражей, и теперь один день пребывания в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня в местах отбывания наказания.

Светлана Инякина находилась в СИЗО три года – с момента трагедии в июле 2011 года до оглашения приговора в июле 2014-го. Московский районный суд Казани назначил ей 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. В апреле 2015-го Верховный суд Татарстана смягчил приговор до 9,5 года из-за окончания срока давности по одному из обвинений, а несколькими месяцами позже срок еще был сокращен в связи с амнистией, в честь 70-летия Победы. Таким образом, Инякина пробыла в колонии четыре с небольшим года и вышла на свободу раньше на шесть лет.

Напомним, двухпалубный прогулочный теплоход «Булгария» затонул семь лет назад, трагедия унесла жизни 122 человек, включая 28 детей.

«Российская газета»