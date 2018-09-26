ТЮЗ имени Михаила Сеспеля открыл театральный сезон

Премьеры времен большого ремонта

Еще один театр после летних каникул открыл двери для зрителей. Премьерой спектакля «Шупашкарти савни сывпуллашать» (Чебоксарская невеста прощается) 21 сентября Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля начал свой 86-й театральный сезон.

В этом году в театре чуть ли не рекордное количество выигранных грантов на постановки, а также на проведение гастролей, фестивалей и драматургической лаборатории. Причем, как говорит директор театра Елена Николаева, это все внеплановые мероприятия, которые будут делаться в дополнение к основным. Поэтому коллективу придется трудиться не покладая рук.

До нового года здесь планируют выпустить четыре премьеры. И ближайшая состоится уже на этой неделе — 27 сентября. Мюзикл по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» готовит команда во главе с режиссером Натальей Ахмед (руководитель постановки — главный режиссер театра Иосиф Дмитриев). История будет полна музыки и пластики (композитор — Лолита Чекушкина, балетмейстер — Ирина Гаврилова). В постановке будут задействованы видеопроекции и даже анимация (художники Гуля Кабилова и Иван Михайлов). По словам режиссера, вариант инсценировки хрестоматийной повести здесь сочинили собственный.

Еще одна премьера намечена на октябрь. «Любовь и ненависть» будет уже чисто пластическим спектаклем, своего рода экспериментом, которым занимается приглашенный режиссер Владимир Беляйкин. За сказку для самых маленьких «Аленький цветочек» на средства гранта от «Единой России» возьмутся маститые постановщики: вновь вернувшийся в театр Вячеслав Оринов и главный художник Чувашского театра оперы и балета Валентин Федоров.

Еще один новый проект, спектакль-фэнтези по пьесе Михаила Желтова «Асамла вай» (Волшебные силы), появится благодаря гранту Главы Чувашской Республики. Этим проектом руководит директор театра Елена Николаева, режиссером выступает Иосиф Дмитриев.

В театре, переехавшем в бывший кинотеатр «Сеспель», по-прежнему продолжается ремонт. К зданию, приспособленному лишь для показов кино, пристраивают подсобные помещения, делают хранилище для костюмов и декораций. Монтируют новый свет и звук. Предстоит еще и ремонт подвала. Поэтому коллектив, и без того чемпион республики по выездам, пока ездит на гастроли еще чаще и больше.

Кроме путешествий по деревням и селам в ноябре театр отправится и на гастроли в город Димитровград Ульяновской области. До конца года «сеспельцы» проведут также Республиканскую лабораторию-форум национальной драматургии для детей, подростков и молодежи (23-28 октября) и III Межрегиональный фестиваль национальных ТЮЗов, молодежных и драматических театров «Сказочная палитра» (ноябрь).

К тому же в ТЮЗе хотят стать на новом месте не просто театром, а своеобразным детским центром, где есть и кино, и творческие кружки. Здесь уже организована танцевальная студия, а с ноября открывается и вокальная. По словам Елены Николаевой, это пожелание жителей района. Что из этого выйдет, театралы увидят в самое ближайшее время.

Фото: ТЮЗ имени М. Сеспеля: Автор пьесы «Чебоксарская невеста прощается», одной из частей своеобразного театрального сериала, известный драматург Николай Сидоров. Поставил спектакль, премьера которого состоялась летом этого года, Вячеслав Оринов.