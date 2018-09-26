Праздник нового урожая собрал гостей

И мастера, и артисты

В субботу в Татарстане в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района прошел праздник «Чуклеме».

Почетными его гостями стали глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, директор Дома дружбы народов Чувашии Алексей Иванов и заместитель председателя Ассамблеи народов Чувашии Эдуард Бахмисов. Прибыли на праздник и артисты Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова, а также творческие коллективы из Цивильского, Ибресинского, Ядринского и Шемуршинского районов республики.

Перед началом «Чуклеме» гости и хозяева заложили в селе новую аллею. А затем начался сам праздник. «Торжественно и величественно прозвучал гимн в честь хлеборобов. Никого не оставил равнодушным красочный обряд освящения нового урожая, — пишет газета «Тетюшские зори». — После торжественной части началась концертная программа, артисты выступали от души, и зрители так же от души аплодировали их мастерству. А рядом, на залитой солнцем площадке, выстроились в ряд национальные подворья и ярмарочные столы. Каждое подворье удивляло своим богатым урожаем, национальными блюдами и изделиями народного творчества. Мастера декоративно-прикладного искусства демонстрировали украшения из бисера и ткани, изделия из дерева, глиняную посуду, вышивку, куклы-обереги, туеса и шкатулки».

СПРАВКА «СЧ»

«Старины обычай светлый — древний праздник «Ч?клеме» — новый социально-культурный проект Тетюшского муниципалитета. Его цель — сохранение традиций чувашского народа, активизация деятельности фольклорных коллективов и народных мастеров.

Фото tetyushy.ru: Гостей за ярмарочными столами угощали запеченной рыбой, хуплу, ватрушками с картошкой или творогом и, конечно, дарами местных садов-огородов.