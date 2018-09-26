Вид на город с улицы Нагорно-Чернышевской

г. Чебоксары, 1930 год

Большинство панорамных снимков города были сделаны с западного косогора. Эта местность за глазной лечебницей (затем Трахоматозным институтом, Кардиологическим центром и так далее) шла параллельно улице Михаила Сеспеля и называлась улицей Нагорно-Чернышевской.

Сейчас здесь все огорожено заборами, недоступно, да и заросло изрядно. А вид был действительно замечательный. Слева по центру место городского сада (Детский парк в будущем), по диагонали — купеческие дома на Красной площади, которая за улицей Ленинградской плавно переходила в улицу Ленина (будущая Нижегородская). Над ними слева от здания совпартшколы белеют остатки колокольни Благовещенской церкви, а на месте самой церкви начато строительство гостиницы «Волга». В верхней части фотографии слева улица Т. Николаева, по мере приближения к горизонту переходящая в Казанский тракт, справа овраг с текущей по нему речкой Кнутихой (будущий Благовещенский район).

На улице Ленинградской полным ходом строится общежитие совпартшколы, на месте Дома связи идут подготовительные работы. В нижней части фотографии слева можно разглядеть подводы у ограды сада, это очередной Красный обоз прибыл на ссыпной пункт — стало быть, осень на дворе. В общем, много чего интересного на фотографии, остается сказать, что до нашего времени сохранились (в той или иной степени) лишь несколько зданий. Пересчитать — пальцев одной руки хватит вполне.

интересно

Здание по улице Ленинградской, дом 3 часто называют первым зданием кооперативного техникума. Это не так. В 1930 году Чувашсовпартшколе исполнялось 10 лет, и к этой дате решено было построить для нее новое общежитие. Стройка началась в мае 1930 года, но даже через год, в апреле 1931 года, газета «Красная Чувашия» сообщала: «Здание общежития совпартшколы, которое нужно было достроить к 1 сентября 1930 года, до сих пор еще не закончено. Мало того, есть основания опасаться, что здание вступит в эксплуатацию только в 1932 году».

Так и получилось, но уже в январе 1933 года Чувашская совпартшкола переводится в город Канаш, и здание заселяют сначала студенты Чувашпедрабфака, потом их теснят студенты сельхозинститута. В январе 1934 года в здании совпартшколы размещаются чувашские курсы марксизма-ленинизма имени товарища Сталина — тоже нужно общежитие, и теперь теснят уже студентов сельхозинститута. Мало того, в сентябре 1934 года в Чебоксарах открывается Чувашская высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа (ВКСХШ), и не где-нибудь, а на верхнем этаже общежития. Теперь уже теснятся и те, и другие, и третьи. Ну и так далее… Кстати, кооперативный техникум здесь тоже побывал, правда, уже в сороковые годы. Но в январе 1981 года здание исчезло именно как общежитие совпартшколы, к тому времени снова работавшей в Чебоксарах. Так и осталось в памяти.

* Отмеченные звездочкой здания сохранились до наших дней в?первоначальном или перестроенном виде

Реставрация и ретушь Владимира Трофимова