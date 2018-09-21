«Хевел» строит в Саратовской области солнечные электростанции суммарной мощностью 100 мегаватт

Строительство двух новых солнечных электростанций – Новоузенской СЭС мощностью 15 МВт и второй очереди Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт находится в заключительной стадии.

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступает группа компаний «Хевел». На новых станциях уже завершен монтаж солнечных модулей и начинается установка инверторного оборудования.

Осенью будут проведены необходимые пуско-наладочные работы и получены разрешения на ввод в эксплуатацию. В соответствии с графиком с 1 декабря 2018 года обе станции начнут отпуск солнечной электроэнергии в сеть.

В 2017 году группа компаний «Хевел» построила в Саратовской области 2 солнечные электростанции суммарной мощностью 20 МВт. Общий объём инвестиционной программы компании «Хевел» в регионе составляет 100 МВт.