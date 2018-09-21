История республики на страницах «СЧ»

Опасные танцы и возвращение зуба

60 лет тому назад — 17 сентября 1958 года

На Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате пущен один из крупнейших в нашей стране конвейеров, общая длина которого составляет 600 метров. На снимке: один из пролетов нового конвейера.

Фото Т. Борисова

55 лет тому назад — 19 сентября 1963 года

Врач Г. Алексеев рассказывает о редкой операции. В республиканскую стоматологическую поликлинику обратился молодой парень Е. Васильев, которому хулиганы в лесу выбили зуб.

«Врачи осмотрели больного.

— Вы запомнили место, где произошло несчастье?

— Примерно знаю…

— Постарайтесь отыскать зуб и положите его вот в этот флакон. Тут раствор пенициллина.

И Васильев еще через два дня нашел в лесу свой зуб.

Заместитель главного врача по лечебной части Р.И. Ерусланова обработала рану и выбитый зуб, а затем поставила его на прежнее ложе.

Больной был под наблюдением 15 дней. Результат отличный: зуб прижился».

40 лет тому назад — 23 сентября 1978 года

По заключению медицинской комиссии Международного олимпийского комитета, хоккей на траве — наиболее подходящий для женщин игровой вид спорта. Создана команда хоккеисток и в Чебоксарах, на электроаппаратном заводе.

«На первой тренировке присутствовало всего три девочки, а уже через неделю — пятнадцать. Начался конкурсный отбор, в котором участвовало около 150 претенденток. Требовались гибкое тело, искусные руки, отличный глазомер, быстрота реакции, а главное — трудолюбие. Испытание выдержали 26 старшеклассниц многих школ города. Они и составили команду «Энергия».

Постоянные тренировки, которые сейчас проходят шесть дней в неделю, начинались с физической подготовки, а затем больше внимания стало отводиться технике и тактике игры. <…> В августе этого года провели несколько встреч с ульяновским «Спартаком».

В. Нижегородов, Л. Твердохлебова».

На снимке: занятия ведет тренер Владимир Семенов. Фото С. Игнатьева

30 лет тому назад — 20 сентября 1988 года

Читательница А. Васильева обеспокоена пустотой чебоксарских прилавков. В магазинах нет конфет, нечего будет дарить детям на Новый год, волнуется она.

«Хочу поднять вопрос и о «мясных» талонах. У нас в городе, как известно, их распределяют через домоуправления. А вот в Казани каждая семья прикреплена к определенному магазину. Приходишь к администратору магазина и берешь причитающиеся талоны — у нее есть списки. В результате человек не бегает с одного конца города в другой с талонами, как у нас. Там мясо, колбасу, масло привозят в магазины на то количество жителей, которое прикреплено к данному магазину.

А у нас, посмотрите, что творится в магазинах в конце месяца. Привезли мясо или колбасу — очереди конца не видно».

23 сентября 1988 года

Вечером 17 сентября в Шумерлинском городском парке проходили танцы. Внезапно на танцплощадку ворвалась группа из 20-25 молодых людей.

«Несколько сотрудников милиции зашли на танцплощадку, чтобы урезонить незваных гостей и погасить назревающий конфликт. Тогда несколько человек из этой группы напали на работников в милицейской форме.

Поскольку сотрудников милиции было недостаточно для пресечения хулиганских действий, они получили приказ покинуть танцплощадку. Но агрессивно настроенных молодых людей это не остановило. Они вышли из парка на городские улицы. На улице Чайковского группа хулиганов опрокинула милицейскую машину «Жигули», безобразничала на улице Октябрьской.

В результате принятых мер после 23 часов толпа стала расходиться. И в этот момент была подожжена опрокинутая милицейская машина.

<…> Активные участники хулиганских действий установлены. Прокуратурой республики возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Л. Алексеева»