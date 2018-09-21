За интимную переписку с несовершеннолетними — 13,5 лет строгого режима

Дяди, не трогайте детей!

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении малолетнего.

71-летний горожанин в июне этого года пристал к 11-летнему мальчику в парке культуры и отдыха «Лакреевский лес». По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), пенсионер подсел к ребенку на скамейку и начал беседовать с ним на сексуальную тему, предложив в ходе разговора совершить действия сексуального характера. С применением современных технических средств, грамотно спланированных действий правоохранители вычислили «озабоченного» пенсионера и взяли под стражу. По заключению комплексной сексолого-психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания пенсионера невменяемым нет. Уголовное дело направлено в суд.

Также установлено, что фигурант дела лишь в октябре 2016 года освободился из мест не столь отдаленных, где отбывал назначенное ему по совокупности приговоров суда наказание в виде 17 лет лишения свободы за совершение нескольких эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Таким образом, в его действиях усматривается особо опасный рецидив.

За преступления сексуального характера в отношении детей в этом году осуждены двое жителей Нижнего Новгорода. Один из них — 37-летний учредитель и директор одной из коммерческих фирм. В конце ноября прошлого года он проезжал на своей машине мимо одного из райцентров Чувашии. И там совершил развратные действия на глазах у трех малолетних девочек. Эксперты признали его вполне вменяемым, а суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Преступления против детей, к тому же сексуального характера, караются жестко.

11 несовершеннолетних девочек из шести российских регионов — Чувашии, Нижегородской, Калужской и Московской областей, а также Пермского и Красноярского краев — стали объектами похоти другого 31-летнего нижегородца. С девочками в возрасте от 10 до 15 лет мужчина знакомился в Интернете и вел с ними переписку на сексуальные темы. Используя уговоры, угрозы и шантаж требовал от некоторых из них присылать ему свои фотографии интимного характера, а также сам отправлял им материалы порнографического содержания.

О случившемся узнали родители двух школьниц из Чувашии и обратились с заявлениями в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело, следователи региональных СУ СКР и сотрудники отдела «К» МВД установили злоумышленника и задержали. В ходе расследования были выявлены и другие пострадавшие несовершеннолетние. Недавно за совершенные преступления (осужден по пяти статьям УК РФ) суд приговорил нижегородца к 13 с половиной годам колонии строгого режима.

Чуть меньший срок (13 лет «строгой» колонии) получил 32-летний житель одного из сел Чувашии, совершивший в январе этого года насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Объектом похоти нетрезвого безработного мужчины стала 7-летняя дочь односельчанки, в дом которой он пришел, и ее 9-летняя двоюродная сестра. Гость воспользовался беспомощностью детей и тем, что в комнате в это время не было взрослых.

За переписку в Интернете с малолеткой на сексуальные темы к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 23-летний житель Аликовского района. Он также угрожал ей и шантажировал, требуя прислать ему свои фотографии и видеозапись частного характера. Несколько фотографий девочки он позже отправил ее знакомому.

И еще одно событие, которое не укладывается ни в какие рамки. По версии следствия, этим летом 79-летний житель Чебоксар с ведома администрации одной из новочебоксарских школ проводил на ее территории во внеурочное время занятия по шашкам с 7-летней ученицей. И во время одного из них совершил в отношении девочки действия сексуального характера. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, идет следствие.

К СВЕДЕНИЮ

В СУ СКР по Чувашии продолжает работать прямая телефонная линия «Ребенок в опасности». По телефонам 8(8352) 624-657 или 123 (с мобильного телефона) вы можете сообщить информацию о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних. Прием обращений проводится в круглосуточном режиме с автоматической аудиозаписью обращения.

Фото cheb.media: Многие родители даже не подозревают, какого рода опыт приобретают их дети, «гуляя» в Интернете.