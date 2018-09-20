Кто возместит моральный вред, если ребенку «попало» в школе

Бывает, между школярами в классе возникают потасовки: кого-то на пол «уронили», кто-то вернулся домой из школы с фингалом. Зачастую родители обиженных чад и нахулиганивших разбираются между собой, так сказать, в домашних условиях. Но порой дело доходит до суда. И здесь уже потерпевшая сторона призывает к ответу более солидных ответчиков.

10-летней ученице одной из школ в Чебоксарах на уроке английского языка настукали по голове одноклассники, больно настукали. В больнице ей выставили диагноз — ушиб мягких тканей головы.

Мама побитой Алины (имя изменено) обратилась в Московский районный суд, ответчиками избрала учительницу, на уроке которой случилось ЧП, школу и ее учредителя — муниципальное образование, функции и полномочия которого возложены на администрацию Чебоксар. Просила взыскать с каждого из них компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.

По закону образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся. Суд также привел положения постановления Пленума Верховного суда РФ от 26 января 2010 года. Из него следует, что если малолетнему ребенку причинен вред в период его временного нахождения в образовательной организации (например, в детском саду, школе, гимназии, лицее), медицинской (в больнице, санатории) или другой организации, под надзором которых был ребенок, они (или конкретное лицо) и обязаны возместить малолетнему этот вред.

По выводам суда, девочке была причинена физическая боль из-за ненадлежащего контроля учителя за подопечными во время урока. А поскольку педагог — работник образовательного учреждения, оно и должно нести ответственность за причиненный несовершеннолетнему вред. К тому же, акцентировал внимание суд, по уставу школа является самостоятельным юридическим лицом.

В то же время суд посчитал завышенными денежные требования истицы и, исходя из требований «разумности и справедливости», определил размер денежной компенсации за причиненные ребенку нравственные страдания в 5 тысяч рублей.