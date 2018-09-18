Чувашские полицейские задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в телефонных мошенничествах

Личность 42-летнего неоднократно судимого подозреваемого была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования двух схожих эпизодов мошенничества.

Так, один житель Чебоксар в поисках работы откликнулся на вакансию, размещенную в соцсети. В то время, когда соискатель ехал на собеседование, которое якобы должно было состояться в офисе в Чебоксарах, потенциальный работодатель перезвонил и попросил пополнить счет мобильного телефона. Таким образом безработный водитель-дальнобойщик лишился 5400 рублей, поскольку фирму по указанному адресу найти не удалось, а номер телефона «работодателя» не отвечал.

Похожая неприятная история случилась с другим жителем Чебоксар. 26-летний мужчина пополнил счет мошеннику на 3600 рублей.

Сотрудники уголовного розыска из Чувашии отправились в служебную командировку в Ростов-на-Дону, где и задержали подозреваемого.

Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на всей территории страны.