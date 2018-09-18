С наградой!

Указом Президента России от 10 сентября 2018 года награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Барабанов Андрей Юрьевич — член Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», заместитель начальника Центра Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике, Колбасов Александр Васильевич — генеральный директор ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика».