Чебоксары продолжат участие в программе развития внутреннего и въездного туризма в РФ

Планы по дальнейшей реконструкции Московской набережной, залива и Красной площади обсуждены на планерке в администрации Чебоксар.

На минувшей неделе в Москве состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева с председателем правительства Чувашии Иваном Моториным и главой администрации г. Чебоксары Алексеем Ладыковым. Речь шла о дальнейшем участии Чувашии и Чебоксар в программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы». Было обсуждено предварительное распределение средств федерального бюджета — 500 млн рублей на 2019 год, 500 млн рублей на 2020 год и так далее.

Город Чебоксары представил положительную экспертизу на реконструкцию залива и Красной площади и реконструкцию Московской набережной в районе Свято-Троицкого мужского монастыря. «Благодаря поддержке Главы Чувашии и правительства республики, участию в конкурсе по вхождению в госпрограмму,у города есть реальный шанс завершить благоустройство Московской набережной, реконструировать залив и Красную площадь, — отметил Алексей Ладыков. Предстоит напряженная работа — до конца года надо внести изменения в инвестпроект с учетом предложений Ростуризма и мнения горожан».