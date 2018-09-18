Вид на город со Старой горы

г. Чебоксары, 1930 год

До середины 1980-х годов, подъезжая к Московскому мосту со стороны театра оперы и балета, слева внизу можно было видеть несколько покосившихся деревянных домов. Место это раньше называлось Старая гора, сейчас здесь начинается Московский проспект.

Год, судя по степени разрушения церквей, 1930-й. На первом плане справа вверх идет улица Старая гора (впоследствии продолжение улицы Плеханова), внизу под горой находился центр города. На дальнем плане Дом крестьянина, правее надвратная церковь Федора Стратилата, за ней Вознесенская церковь, далее дом Соловцова, строительный техникум (дом Антонова), театр, соляной склад и Крестовоздвиженская церковь.

По центру фотографии слева здание педагогического техникума (бывшая женская гимназия), научно-исследовательский институт (дом Клюева), дом Зелейщикова, дом купца Дорогова, дом Боне. Далее колокольня Покровской церкви перекрывает колокольню церкви Успенской, правее них дом дворянского собрания и недавно построенное здание Главсуда, летняя и (уже без колокольни) зимняя Рождественская церковь.

Также справа на улице Ленина (Нижегородская) видны Дом Чувашпроса (дом учителя), жилой дом, трансформаторная подстанция, строящиеся здания школы «Жилище и быт» и ее мастерских. Нынче все, что осталось от старого города, — это здание Духовного училища, восстановленный Троицкий монастырь, Художественное училище и половина Успенской церкви.

Интересно

К 1930 году начальное образование давалось в школах 1-й (четыре класса) и 2-й (семь классов) ступени, также существовали школы крестьянской (колхозной) молодежи (ШКМ), профтехшколы и школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при предприятиях (например, школа ФЗУ при типографии Чувашгиза). В самом начале 1930 года было принято решение об организации в Чебоксарах еще и опытно-показательной школы-фабрики «Жилище и быт», где, как писала в феврале 1930 года газета «Красная Чувашия», «будут выковываться квалифицированные пролетарии для промышленности ЧАССР».

На фотографии видно, как одноэтажный деревянный дом № 6 на улице Ленина перестраивается в двухэтажный, а для учебных мастерских школы чуть поодаль строится новое здание с широкими окнами. Правда, уже в августе 1931 года эти помещения были переданы Чебоксарской профтехнической школе имени 10-летия Чувашского КСМ (и такая была), и о дальнейшей судьбе школы «Жилище и быт» сведений нет.