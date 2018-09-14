Чебоксарский институт Московского политеха достиг стопроцентного трудоустройства выпускников

12 сентября Михаил Игнатьев в Доме правительства провел встречу с ректором Московского политехнического университета Владимиром Миклушевским, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. В ходе беседы обсуждены перспективы сотрудничества в сфере образования.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета готовит востребованные кадры. С 2000 года подготовлено более 11 тысяч специалистов, достигнуто стопроцентное трудоустройство выпускников.

Владимир Миклушевский рассказал, что в ходе визита в Чувашию встретился с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом вуза. Чебоксарский филиал успешно прошел государственную аккредитацию по всем направлениям и специальностям подготовки.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено организации переобучения людей предпенсионного возраста на базе института.