Дисквалифицирован руководитель управляющей компании «Квартал»

Прокуратура Калининского района Чебоксар установила, что ООО УК «Квартал» при расчетах за поставленные коммунальные ресурсы с АО «Водоканал» допустило образование задолженности в размере 221 тысячи рублей.

Деньги, поступившие от населения в управляющую компанию, перечислялись ресурсоснабжающей организации не в полном объеме. К примеру, в марте этого года с жильцов дома собрано за коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение) 25896 рублей, а поставщику перечислено на 10 тысяч с лишним меньше положенного.

По этому факту прокуратура возбудила административное дело (нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами). Рассмотрев его, мировой судья постановил лишить руководителя «Квартала» права замещать должность руководителя юридического лица сроком на год.