Детские развлекательные парки «МТВ-центра» переезжают на нижние этажи

В начале сентября в чебоксарском «МТВ-центре» закрылись детские развлекательные парки, располагавшиеся на верхних этажах торгового комплекса. Своим клиентам администраторы игропарков объяснили, что центр будет проводить работы для повышения пожарной безопасности в соответствии с необходимыми требованиями.

Напомним, еще зимой, когда в Кемерово в одном из торговых центров случилась трагедия, прокуратура и МЧС стали проводить проверки, в том числе и в торговых комплексах Чувашии. В нескольких из них были выявлены нарушения.

«Когда в «МТВ-центре» проведут все необходимые работы для повышения пожарной безопасности в соответствии с требованиями, тогда мы возобновим работу», — пообещали в одном из детских развлекательных центров. Но насколько затянется процесс, арендаторы затруднились ответить.

Между тем старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич разъяснил корреспонденту «СЧ», что по итогам проверки прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованиями приостановить работу ряда помещений «МТВ-центра» до устранения выявленных нарушений. Это касается в том числе деятельности детских развлекательных центров, что находятся на 4 и 5 этажах здания комплекса.

И добавил: «Согласно требованиям закона в случае если на момент рассмотрения дела в суде ответчик («МТВ-центр») добровольно устранит выявленные нарушения, прокуратура может отказаться от своих исковых требований. Однако такое возможно лишь при реальном устранении администрацией комплекса всех ранее выявленных нарушений».

Тем временем детские площадки, находящиеся на верхних этажах в других торговых центрах столицы Чувашии, продолжают работать. Взять, к примеру «Каскад». По данным прокуратуры республики, здесь в настоящее время проводится экспертиза, чтобы определить, могут ли детские развлечения располагаться в том месте, где сейчас. Ведь торговый комплекс имеет два входа. Если в него войти со стороны Президентского бульвара, то игропарки находятся не выше второго этажа, что вполне соответствует требованиям, но если воспользоваться другим входом, со стороны 30-й дороги, — то на пятом, а это уже нарушение.

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