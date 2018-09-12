МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду

13 сентября в Чувашии ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, что может вызвать затруднения в работе транспорта, обрывы линий электропередач и связи, обрушения крыш домов, — сообщает Гидрометцентр Чувашии.

МЧС советует гражданам при порывах ветра не парковать авто и не приближаться к ЛЭП, различным указателям, рекламным щитам, строительным кранам. Владельцам маломерных судов рекомендуется избегать выхода на водоемы.

Телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).