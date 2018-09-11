Девять педагогов из Чувашии — в числе лучших учителей России.

Напомним, итоги конкурса по традиции подводятся в начале нового учебного года. Жюри оценивает высокие результаты достижений не только учителя, но и его воспитанников. Обращает внимание и на то, использует ли педагог современные информационные технологии в образовательном процессе, применяет ли свою методику преподавания и так далее. Таким образом, в число лучших вошли учителя физкультуры, ОБЖ, технологии, физики, биологии, истории и обществознания, чувашского языка и литературы чебоксарских школ и лицеев, образовательных учреждений Ядрина, Батыревского, Урмарского и Ибресинского районов.

Кстати, о некоторых педагогах «Советская Чувашия» уже рассказывала читателям. Например, о преподавателе-организаторе ОБЖ Батыревской средней школы Юрии Васюткине, чьи воспитанники в прошлом году победили в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья».

Лучших просветителей страны удостоят премии Президента России. Такая награда педагогам учреждена с 2006 года. За это время в конкурсе участвовало более 2300 учителей Чувашии, 539 из них стали лауреатами. В течение первых трех лет денежное поощрение составляло 100 тысяч рублей, а с 2010 года премия «выросла» до 200 тысяч.