Михаил Игнатьев посетил основные стройки Чебоксар

Чебоксарский микрорайон «Новый город» по благоустройству скоро сможет дать фору многим столичным жилым массивам. Застройка здесь «нескучная» — жилые дома соседствуют с широкими бульварами, в уютных двориках есть и детские площадки с мягким резиновым покрытием вместо привычного песка, и места для занятий спортом (причем оборудованные не формально, а, что называется, по-взрослому). Чего стоит один скейт-парк — самый большой в Поволжье.

В микрорайоне уже пять с половиной тысяч жителей, здесь введено в эксплуатацию 33 жилых дома. При этом «Новый город» продолжает застраиваться ударными темпами — только в этом году планируется сдать еще 13 многоквартирных домов. По государственной программе «Развитие образования» совсем скоро здесь начнется строительство школы на 1600 мест, а в июле 2019 года в микрорайоне появится еще один детский сад. В ближайшей перспективе — открытие троллейбусного маршрута. Неудивительно, что именно здесь 6 июня было решено провести очередное совещание с застройщиками республики и кредитными организациями под руководством Главы Чувашии.

Есть, конечно, и проблемы. Например, сотовая связь в «Новом городе» пока работает не идеально, банки еще не открыли своих отделений, нет и полноценной поликлиники (открыта только детская). Обо всем этом Михаилу Игнатьеву рассказали местные жители, когда он прибыл сюда в ходе рабочей поездки по чебоксарским строительным площадкам. Но обо всем по порядку.

Цифры: В Чувашии с привлечением средств дольщиков 70 организаций-застройщиков ведут строительство 177 объектов общей площадью 1474 тыс. кв. метров. Заключено более 10 тысяч договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 38 млрд рублей

Для начала Глава республики посетил другой микрорайон — «Университет». В этом году здесь планируется ввести в эксплуатацию 25 тыс. кв. метров жилья, в следующем — уже 40 тыс. кв. метров. Но при таких объемах строительства в престижном северо-западе столицы республики главной проблемой здесь по-прежнему остается отсутствие школы и детских садов. Со временем тут они появятся, уверяют строители, но, по словам жителей микрорайона, если «тусовцы» затянут с этим вопросом, то «Университет» уже не будет таким комфортным. Кстати, необходимо еще построить и общегородскую кольцевую дорогу вокруг микрорайона. Проект уже прошел госэкспертизу, а деньги планируется привлечь в рамках федеральной программы по стимулированию жилищного строительства.

Обсудив со строителями возможное обустройство спуска к реке от микрорайона, Глава республики направился в этнокомплекс «Амазония». До 1 октября подрядчики из ООО «Стройка-21» обязались проложить на территории этнопарка дорожно-тропиночную сеть. В день визита Главы республики рабочих здесь было более чем достаточно — брусчатку укладывали сразу несколько бригад. Но это исключение, в обычные дни работников здесь мало, говорят горожане. Да и результаты этой деятельности далеки от желаемых: несмотря на благоприятную погоду, из 50 млн бюджетных рублей освоено меньше половины.

Такая же ситуация и с третьим этапом реконструкции Московской набережной, куда делегация во главе с Михаилом Игнатьевым направилась из «Амазонии» напрямик, через лес. До 1 ноября здесь надо уложить брусчатку, установить перила, смонтировать освещение на набережной протяженностью 1,9 км. Но работы ведутся не так быстро, хотя 80 млн рублей на эти цели выделены. «Стоит ли участвовать в конкурсах, если не можете выполнить работу? Деньги лежат, не осваиваются, а «сарафанное радио» говорит о том, что средства не выделены, поэтому подрядчики здесь не работают. Идет критика власти. Это гарантированный государственный заказ, привлечены средства федерального центра. Никому не позволено допускать сбоев в работе!» — выговаривал Глава республики руководителю фирмы-подрядчика. Тот в ответ клялся, что все будет сделано в срок и жаловался на ограничение проезда грузовиков по набережной несколькими часами в сутки, чтобы не мешали отдыхающим здесь людям…

…Совещание с застройщиками и представителями кредитных организаций в «Новом городе» получилось символичным. Дело в том, что шесть лет назад здесь же состоялась другая встреча примерно в том же формате. И тогда речь шла о том, как оживить замороженную стройку: надо было проложить дорогу, закрыть Пихтулинскую свалку, подключить инфраструктуру… Все эти принципиальные вопросы с тех пор благополучно решены, теперь вот перед властями и строителями стоит совсем другая задача — надо определиться, когда по новой линии пойдут троллейбусы, до Нового года или немного позже.

Тем не менее обсудить на совещании было что — ситуация в отрасли и в экономике в целом меняется постоянно, а сейчас к тому же внесены серьезные новшества в федеральное законодательство о долевом строительстве, призванные защитить права дольщиков.

С одной стороны, строители жалуются на ползучий рост цен на основные стройматериалы, который наверняка подстегнет увеличение НДС на два процентных пункта. С другой — объемы ипотечного кредитования растут еще быстрее. Представитель одного из ведущих российских банков так обрисовал ситуацию: резкий всплеск ипотечного кредитования наблюдался в 2014 году, когда взлетел валютный курс. В банке думали, что этот пик так и останется рекордным, но уже в 2017 году, когда снизилась инфляция, а с ней и проценты по ипотеке, этот рекорд пал. А в текущем году объем ипотечных заимствований, судя по набранным темпам, будет еще больше.

Что касается долевого строительства, то для защиты прав дольщиков в него внесено много поправок, часть из которых действует уже с июля этого года, а часть вступит в силу позднее. Они касаются и разрешительных процедур, и порядка финансирования строек. В частности, чтобы обезопасить дольщиков от обмана или банкротства застройщика, вводятся так называемые эскроу-счета — деньги граждан будут поступать не напрямую строителям, а на специальный банковский счет. Застройщики смогут получить эти средства только когда сдадут готовые дома. Если фирма-застройщик обанкротилась — дольщики просто получат свои деньги обратно. Схема новая, пока не отработанная на практике, но ведь и слово «ипотека» появилось в нашем словаре не так уж давно…

Подводя итоги совещания, Михаил Игнатьев предупредил застройщиков: те, кто попытается ущемить права дольщиков, вывести их деньги, используя серые схемы, обязательно понесут ответственность.

Справка «СЧ»

По данным Центробанка России, за 2017 год по Чувашской Республике получили ипотечные кредиты и займы 14418 граждан на сумму 21,370 млрд рублей (139,8% к уровню 2016 года). За январь — июль 2018 года получили ипотечные кредиты и займы 9889 граждан на сумму 15228 млн рублей (163,9% к уровню соответствующего периода 2017 года).

Фото Олега Мальцева: С каждым днем «Новый город» в натуре все больше похож на свой макет.