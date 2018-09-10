В Чувашии отметили день узбекской культуры

Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике.

Общественная организация «Узбекский культурный центр Чувашской Республики» совместно с Домом Дружбы народов Чувашии подготовила и провела День узбекской культуры для жителей Новоюжного района города.

Среди участников праздника песни, танца и плова — руководители национально-культурных объединений Чувашии, председатель РОО «Ассамблея народов, проживающих в Чувашской Республике» Лев Кураков, директор Дома Дружбы народов Алексей Иванов, заместитель директора АУ «ДК тракторостроителей» Ирина Дмитриева, жители микрорайона «Рябинка» города Чебоксары, творческие коллективы города.

Мастера приготовления золотистого рассыпчатого плова раскрыли секреты приготовления национального блюда. Его продегустировали все участники и гости мероприятия, а также приглашенные журналисты.

По мнению организаторов мероприятия, оно будет способствовать сплочению молодого поколения и представителей старшего поколения национально-культурных автономий, а также преемственности поколений.