Сотрудница Батыревской райадминистрации занимала должность с поддельным дипломом

В суде рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Батыревского района.

Как сообщают в СУ СКР по Чувашии, ей было предъявлено обвинение в использовании заведомо подложного документа. По версии следствия, с августа 2002 по июль этого года фигурантка дела, занимая должность заместителя начальника одного из отделов администрации муниципалитета, использовала, в том числе при трудоустройстве, поддельный диплом о высшем профессиональном образовании, который она приобрела у неизвестного лица через Интернет.

Этот факт вскрылся в ходе прокурорской общенадзорной проверки, после чего чиновницу перевели на нижестоящую должность, которая не требовала высшего образования. Поскольку обвиняемая не судима, ей инкриминировалось преступление небольшой тяжести, вину она признала, уголовное дело постановлением суда было прекращено с назначением его фигурантке судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей.