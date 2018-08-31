1 сентября — День знаний

Дорогие учителя и школьники, преподаватели и студенты!

Уважаемые родители!

Примите самые искренние поздравления с замечательным и трогательным праздником — Днем знаний! Начало нового учебного года всегда наполнено ожиданиями интересных открытий и впечатлений, встреч с друзьями и любимыми учителями.

С особым волнением 1 сентября ждут самые юные наши граждане, для которых прозвучит первый школьный звонок. Важным и определяющим в выборе профессии будет нынешний год для выпускных классов. Дорогие ребята, только упорным трудом и старанием можно добиться поставленных целей, помните, именно вам предстоит строить будущее нашей страны, будущее родной Чувашии!

Особые слова признательности педагогам за профессионализм, беззаветную преданность своему делу и искреннюю любовь к детям. Желаю учителям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, талантливых и благодарных учеников. Родителям школьников и студентов — как можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями! Всего вам самого доброго в новом учебном году!

Николай Малов,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Дорогие преподаватели, ученики, студенты и, конечно же, родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Позади долгие летние каникулы, во время которых все успели как следует отдохнуть и с новыми силами готовы приступить к учебе.

От всего сердца желаю молодому поколению увлекательного путешествия в мир знаний, учителям — оптимизма и здоровья, любви к детям и к своей профессии, родителям — мудрости, ответственности и терпения. Особых напутственных слов заслуживают наши первоклассники, впервые переступающие школьный порог. Дорогие первоклассники, пусть 1 сентября станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и хорошими друзьями!

Виктор Горбунов,

генеральный директор ООО «Объединенное железнодорожное хозяйство»,

заместитель главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!

По доброй традиции 1 сентября мы встречаем с особым трепетом, ведь еще со школьных времен День знаний дает старт не только учебному году, но и году новых свершений. Мы с предвкушением ждем, когда улицы оживут и по ним пойдут нынешние школьники с большими букетами, адресованными любимым учителям.

Своя первосентябрьская традиция есть и у кондитерской фабрики «АККОНД». Ежегодно для первоклашек наших сотрудников мы проводим экскурсию по предприятию, знакомя их с работой родителей. А в этом году пройдут экскурсии для 150 ребятишек, впервые переступающих школьный порог. Для «АККОНДа» это особенно важно, поскольку мы стараемся запечатлеть момент взросления детей в их памяти — вручаем памятные сувениры и, конечно же, сладкие подарки.

В преддверии Дня знаний желаем педагогам снова и снова открывать детям удивительный мир знаний, а ребятам открытий и стремления к познанию.

Валерий Иванов,

депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор АО «АККОНД»