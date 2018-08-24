АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, министр образования и молодежной политики Чувашии:

«В последние годы в республике проведена колоссальная работа по развитию дошкольного образования. Нам удалось обеспечить местами в детских садах детей старше трех лет. Теперь будем решать проблему с яслями. Более 12 тысяч малышей до 3 лет уже посещают детские сады, но почти 38 тысяч находятся дома. В 2018-2019 годах планируем строительство 13 детских садов, в том числе 10 — в Чебоксарах, по одному детскому саду в Комсомольском, Чебоксарском районах и городе Канаше».