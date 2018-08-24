Воспитание кулаками и бампер в буфете

История республики на страницах «СЧ»

60 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 24 АВГУСТА 1958 ГОДА

Учительница Чкаловской школы Батыревского района воспитывает учеников нетрадиционными методами — с помощью кулаков. Под горячую руку попал второклассник Минзагид.

«Предварительно отругав его за то, что он не принес на урок труда глины для лепки, учительница так пнула непокорного, что тот отлетел к двери, ударился о косяк и получил перелом тазовой кости.

Несколько месяцев Минзагид пролежал в гипсе, в Чебоксарах сделали рентгеновский снимок, подтвердивший перелом. Установлен костный туберкулез.

Директор школы Н.Е. Любимов за своих подчиненных стоит горой, в обиду их не дает. Когда возмущенная мать Минзагида пришла к нему с жалобой, он отрезал:

— Ваш сын давно болеет туберкулезом, а рентгеновский снимок вы купили в Чебоксарах».

26 АВГУСТА 1958 ГОДА

Фото: На чебоксарской водной станции. Рис. И. Скворцова

50 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 23 АВГУСТА 1968 ГОДА

Второй год принимает студентов Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Юноши и девушки собрались в главном корпусе в ожидании итогов приемных экзаменов, а журналист М. Ижеев задал несколько вопросов проректору по учебной работе А.К. Аракеляну.

«На семь факультетов зачислено 750 студентов. Наибольшее количество принятых — 150 человек — на факультете электрификации промышленности. На первый курс электротехнического факультета зачислено 125 человек. По 100 новых студентов приняли экономический, химический, медицинский, физико-математический факультеты, 75 — историко-филологический. <…>

— Что можно сказать о преподавательских кадрах?

— В связи с расширением университета, естественно, пополнился и профессорско-преподавательский состав. По конкурсу вновь приняты около 40 человек с учеными званиями и степенями. В этом году будут обучать студентов 14 профессоров и докторов наук».

40 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 23 АВГУСТА 1978 ГОДА

Поздним августовским вечером в Чебоксарах произошло вызывающее происшествие.

«Двенадцатитонный грузовик автотранспортной конторы «Чебоксаргэсстроя», неожиданно свернув на тротуар, смял скамейку на автобусной остановке (люди, сидевшие на скамейке, еле успели отскочить) и врезался в стену кинотеатра «Родина». Бампер мощного автомобиля оказался в помещении театрального буфета… Таким оказался финиш «авторалли» перепившего работника мехколонны «Гидромеханизации» Прохорова А.В.

Угнав из Новочебоксарска беззаботно оставленную машину, преступник взял курс на Чебоксары, где его… уже ожидал милицейский патруль. Итог угона: машина надолго выведена из строя, в аварийном состоянии здание кинотеатра, происшествие лишь благодаря случаю обошлось без человеческих жертв».

30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 20 АВГУСТА 1988 ГОДА

Часы на башне сельскохозяйственного института стали ходить с перебоями. Мастера Чебоксарского центра научно-технического творчества молодежи «Поиск» вместе с инженерами приборостроительного завода Борисом Новиковым и Сергеем Ковалевым отремонтировали их, обновили внешний вид и электронную «начинку».

«Была установлена принципиально новая электроника, подающая сигналы-импульсы на механический привод. Она даже размерами получилась компактнее. Подлатали и саму систему привода. И обновленные часы пошли. Теперь для страховки они обладают так называемым двойным резервированием — если один механизм подведет, автоматически подключится другой. <…>

…Главные часы города с восьми утра до восьми вечера через каждые четверть часа оглашают площадь Ленина «колокольным» боем, а через каждый час — музыкальной мелодией. Написал ее, используя чувашские национальные мотивы, молодой композитор Николай Казаков. Ну а имитацию настоящего колокольного боя подобрали на синтезаторе работники Дома молодежи.

С. Шульдяшов».

Подготовила Ольга Лебедева

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы будем рады, если герои наших давних публикаций, их родственники и знакомые откликнутся и расскажут, как сложилась судьба этих людей. Что изменилось после того, как в газете был опубликован материал? А может, «Советская Чувашия» не раз рассказывала о них? Напишите нам, ведь это часть нашей общей истории. Наши адреса: sch@chuvashia.ru,

soc@chuvashia.ru

Также можно оставить комментарий на сайте газеты и на страницах «Советской Чувашии» в Фейсбуке и ВКонтакте.