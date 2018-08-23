Вопрос для референдума

Для его проведения нужно собрать не менее 2 млн подписей

В понедельник Центральная избирательная комиссия Чувашии зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума по вопросу изменений пенсионного законодательства.

Как сообщил секретарь ЦИК республики Сергей Тарасов, вопрос, выносимый зарегистрированной инициативной группой Чувашии на референдум, звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?» Отметим, ЦИК России рассмотрел и одобрил пять вариантов формулировки вопроса референдума, связанного с изменениями пенсионного законодательства.

В подгруппу вошли представители всех районов и городов республики. Ее уполномоченным представителем избран исполнительный директор совета муниципальных образований Станислав Николаев.

Подгруппы, численность каждой из которых должна быть не менее 100 человек, необходимо зарегистрировать в половине российских регионов (минимум в 43). Эта работа будет проделана до 10 октября. После чего пройдет собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подадут ходатайство о регистрации общероссийской инициативной группы по проведению референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора подписей в поддержку референдума. Их необходимо собрать не менее 2 млн, причем на один регион должно приходиться не более 50 тыс. подписей. Лишь после соблюдения всех необходимых процедур станет известно, состоится ли «пенсионный» референдум в России и когда именно. В регионе может быть зарегистрирована только одна инициативная группа, сообщили в ЦИК Чувашии.