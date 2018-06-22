Есть свой символ и реликвия

Свое знамя появилось теперь у судебных приставов республики. Вручил его на торжественной церемонии, прошедшей 20 июня в Чувашском драмтеатре, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Главный судебный пристав России назвал это важным шагом на пути укрепления авторитета службы, развития ее славных традиций.

В церемонии принял участие и Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который поздравил работников ведомства со знаменательным событием и пожелал дальнейших успехов в ответственной и сложной работе. «Это значимый день, который будет вписан золотыми буквами в историю Управления ФССП по Чувашской Республике. Знамя обязывает каждого с честью служить на благо Отечества. Рассчитываю, что совместными усилиями, тесно взаимодействуя, будем и впредь обеспечивать стабильную общественно-политическую ситуацию в регионе, повышать качество жизни населения», — подчеркнул он.