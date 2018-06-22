В Алатыре готовятся ко дню рождения города

Фестиваль «Звучи, российская глубинка!» пройдет в 20-й раз.

4 августа в Алатыре отметят 466-ю годовщину основания города. Подготовка к этому событию в самом разгаре.

Как говорилось на недавнем заседании оргкомитета праздника под председательством главы администрации города Юрия Боголюбова, уже накануне торжеств в Алатырском краеведческом музее можно будет познакомиться с новыми интересными экспозициями, например, об истории старообрядчества, которая организуется совместно с Ульяновской поморской общиной Древлеправославной поморской церкви. А в центральной городской библиотеке пройдут «Литературные встречи в русской провинции». Алатырцы ждут участников конкурса народных промыслов и ремесел «Золотой колчан», а для детей готовят игровую программу «Посурское Лукоморье». Главным же украшением торжеств станет Всероссийский фестиваль русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!». Заявки на участие в нем поступили уже из шести регионов. В праздничный день планируются и автобусные экскурсии по городу.