Парки двух служб пополнились автомобилями

Лесникам и огнеборцам

Республиканская противопожарная служба ГКЧС Чувашии и Лесная охрана Минприроды региона пополнили на днях свои автопарки. 15 пожарных машин на базе полноприводных шасси Урал и КамАЗ, а также 11 легковых машин повышенной проходимости марки Chevrolet Niva выстроились в этот день у Красной площади Чебоксар.

В торжественной обстановке ключи от пожарных автомобилей получили пожарные части поселков Сосновка Заволжского территориального управления города Чебоксары и Киря Алатырского района, сел Аликово, Батырево, Комсомольское, Красные Четаи, Моргауши, Порецкое, Шемурша, Яльчики и Янтиково. Легковушки перешли структурным подразделениям Лесной охраны по Алатырскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Канашскому, Кирскому, Мариинско-Посадскому, Опытному, Чебоксарскому, Шемуршинскому, Шумерлинскому и Ядринскому лесничествам.

Еще два пожарных автомобиля будут вручены новым хозяевам на торжествах, приуроченных ко Дню республики. На приобретение всей этой техники из средств регионального бюджета было выделено 96 млн 600 тыс. рублей. Причем, как подчеркнул на церемонии передачи ключей Михаил Игнатьев, столь масштабное обновление парка пожарной техники в Чувашии проходит впервые, а выделения на эти цели такого объема бюджетных средств не было за всю историю развития пожарной охраны.

Глава республики также поблагодарил огнеборцев за ответственную работу и отметил, что во многом благодаря повышению профессионализма специалистов служб, техническому оснащению пожарных подразделений и профилактической работе в республике удалось снизить количество пожаров.

«Одна новая машина способна заменить три старые по вывозимой воде. Намного облегчится труд пожарных, увеличится оперативность», — высказался заместитель председателя Совета ветеранов МЧС России по Чувашии, кавалер двух орденов Мужества Василий Нягин. Председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Вениамин Петров с удовольствием заметил, что с учетом новой техники парк пожарных автомобилей Чувашской республиканской противопожарной службы обновится на 31%.

Остался доволен и директор Лесной охраны Владимир Курчин. «На этих автомобилях можно одолеть любое бездорожье на территории земель лесного фонда», — выразил он уверенность, кивая в сторону «легковушек» повышенной проходимости.

Фото Максима Васильева: Для лесной службы, охраняющей огромные территории, полноприводные легковые автомобили — неоценимый подарок.

Кроме 16 запланированных автоцистерн на шасси Урал за счет экономии на торгах удалось приобрести и пожарную автоцистерну с лестницей на полноприводном шасси КамАЗ.