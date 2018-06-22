Жилой дом в моем саду

Недавно мы купили садовый участок. Слышали, что со следующего года на таком участке можно строить капитальный жилой дом. Нужно ли разрешение на его строительство или на него распространяются требования для садового домика?

Светлана Семенова, Чебоксары

С 2019 года начнет действовать Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пояснила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова.

На садовом земельном участке можно будет возводить садовый или жилой дом. Садовый дом предназначен для временного пребывания и отдыха. Для его строительства не требуется оформлять разрешительную документацию. Понятие «садовый дом» вводится на смену «жилого строения».

В отличие от него жилой дом предназначен для постоянного жительства, с возможностью прописки. Для его возведения владельцу участка с 1 января 2019 года потребуется разрешение на строительство. На сегодняшний день для строительства и оформления прав на жилые строения на садовом участке получение в местной администрации разрешения на строительство не требуется.

фото delovie.ru: Со следующего года в доме, построенном на садовом земельном участке, можно будет прописаться.