Оркестр-дом, который построил Степанов

В Чебоксарах вспоминали скрипача и дирижера

Одну из своих концертных программ Чувашский камерный оркестр назвал «Памяти друга» и посвятил скрипачу-виртуозу Георгию Степанову, руководившему этим оркестром в 90-е годы. Благодарная память друзей и коллег помогла сделать встречу совершенно уникальной.

Георгия Степанова нет с нами уже 20 лет, но помнят о нем не только собратья по искусству, но и многие зрители, кто ходил на концерты этого оркестра. Выпускник Казанской консерватории был первым чувашским скрипачом — лауреатом Всероссийского и дипломантом Всесоюзного конкурсов. Он работал солистом Чувашской филармонии, а в 1990 году по инициативе музыкантов Камерного оркестра, за год до этого созданного Валерием Важоровым, возглавил этот коллектив. Причем профессию дирижера скрипач-виртуоз освоил самостоятельно. Степанова очень любили музыканты (и любят до сих пор), вокруг него всегда кипела жизнь и создавалось что-то новое.

Он придумал, например, ежегодный фестиваль «Выдающиеся исполнители современности — гости нашего города», где этими выдающимися гостями становились арфистка Ольга Эрдели, виолончелисты Александр Князев и Кирилл Родин, пианисты Евгений Зарафьянц и Михаил Казакевич. С подачи Степанова оркестр из Чувашии впервые принял участие в Международном фестивале «Рождественские музыкальные вечера в Северной Пальмире». Музыканты Камерного оркестра в свое время ошеломили чебоксарцев исполнением рок-оперы Эндрю-Ллойд Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Они же стали и пионерами на драматической сцене, участвуя в постановке Чувашского драматического театра имени К.В. Иванова «Моцарт и Сальери». А репертуар руководимого Степановым оркестра включал и шедевры мировой классики (произведения Вивальди, Баха, Генделя, Моцарта, Чайковского), и произведения 20 века (Равеля, Шостаковича, Свиридова, Шнитке). И выступал Георгий Степанов не только в качестве дирижера, но и блистательного солиста, поражая меломанов своей техникой и, главное, человеческой открытостью и профессиональным азартом.

Его преждевременный уход в 1998 году стал для коллектива большой потерей. И музыканты по сей день тепло вспоминают о своем дирижере, развивая традиции, им заложенные. Как сказала первая скрипка оркестра и ведущая программы Ола Ханай, Георгий Зенонович научил их никому никогда не завидовать и не почивать на лаврах. Поэтому и концерт «Памяти друга» и начинался, и заканчивался звуками скрипки Георгия Степанова — музыканты были вместе. Да и воспоминания были не пафосными, а скорее веселыми и даже домашними.

Современные технологии помогли поучаствовать в концерте памяти и тем друзьям Георгия Степанова, которые не смогли в этот день приехать в Чебоксары. Профессор Казанской консерватории Ильсур Айнатуллов рассказал, как однажды к нему в татарское село приехала целая бригада Чувашской филармонии (с квартетом, вокалистами, баянистом и артистами цирка), которую привез туда его друг детства. И все для того, чтобы увидеться и принести радость другим людям. Выдающийся скрипач Левон Амбарцумян, профессор университета из американского штата Джорджия, в свое время познакомился со Степановым на всесоюзном конкурсе в Риге, и они очень подружились. Амбарцумян очень жалел, что не может участвовать в таком замечательном концерте, где снова можно сыграть «вместе с Жорой».

Показательно, что после сольных номеров в программе, а гости исполнили произведения Боттезини, Диттерсдорфа и Моцарта, казанцы играли вместе с нашим оркестром. Это было очень символичное и красивое единение. Кстати, в первый состав Камерного оркестра входили выпускники Казанской, Саратовской, Нижегородской консерваторий, а также Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова.

ИЗ БЫЛОГО

Пианист Юрий Трепов, открывавший программу друзей 2 и 3-й частью Концерта фа минор для клавира Иоганна Себастьяна Баха, вспоминал, как однажды им с Георгием Степановым пришлось впервые выступить на правительственном концерте, где исполнитель должен был быть во фраке, а у них фраков еще не было. И концертные костюмы нашли в театре. Но вот беда, на худющего Степанова размера не оказалось, и тогда его буквально «завернули» во фрачный «оверсайз», закрепив брюки булавкой. Однако у такого динамичного музыканта, как Георгий Степанов, во время исполнения булавка начала «сдавать позиции», и, спасая положение, музыкант стал шире расставлять ноги, закончив выступление чуть ли не на шпагате. Ничего не подозревающая публика решила, что музыкальный номер так эксцентрично и задуман, и устроила овацию.

А гость Чебоксар, концертмейстер группы контрабасов Казанского камерного оркестра «La Primavera» Василий Шипов, однокурсник Степанова по Казанской консерватории имени Н. Жиганова, вспоминал забавную историю, как они, будучи в Берлине, буквально за два часа до поезда, без знания языка отправились искать Рейхстаг, потому что «отец Георгия брал Берлин». Еще один сокурсник по Казанской консерватории (и одноклассник по музыкальной школе для одаренных детей при этом же вузе), альтист и известный педагог Николай Лаптев, рассказал о том, как, безмерно любя и доверяя другу, согласился на переезд в Чебоксары, чтобы играть в Камерном оркестре у Степанова. Уже числил себя почти что чебоксарцем. И лишь семейные обстоятельства не позволили этого сделать. На концерт «Памяти друга» с ним приехала его дочь, одна из первых скрипок «La Primavera» Анастасия Лаптева, которая впервые вышла на сцену еще девочкой, ученицей музыкальной школы. Кстати, Георгий Степанов в Чебоксарах очень часто выводил на сцену начинающих звезд.

Фото: Денис Смирнов, Geometria: Уже 15 лет Камерный оркестр старинной и современной музыки входит в состав Чувашской государственной филармонии. Сегодня им руководит талантливый музыкант, тоже скрипач, выпускник Нижегородской консерватории Сергей Григорьев.