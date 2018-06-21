Купеческие раритеты от Чебоксар до Козьмодемьянска

В Музейно-выставочном центре Чувашского национального музея открыта выставка, посвященная купечеству Чувашского и Марийского краев начала XX века. Она подробно рассказывает о жизни купцов и предпринимателей Чебоксар, Ядрина, Цивильска, Мариинского Посада, Алатыря, Козловки, деревни Чешлама Козловского и села Ишаки Чебоксарского районов, а также города Козьмодемьянска.

Здесь собраны материалы сразу нескольких музеев, Национальной библиотеки, а также экспонаты, предоставленные потомками чебоксарских купцов, мещан и дворян. Интересно увидеть и узнать, чем торговали в лавках и на ярмарках сто лет назад, познакомиться с книгами из личной библиотеки братьев Таланцевых.

Выставка создана при финансовой помощи благотворительного фонда «Дети Отчизны — достойная смена».