Детский обед станет полезнее, но немного дороже. +ФОТО

Сколько стоит картофельный суп?

В семье Оксаны Бедаревой из Чебоксар двое детей — девочки двух с половиной и семи лет. Младшая только-только пошла в детский сад № 78, старшая совсем недавно из него «выпустилась». Но нет-нет да и попросит у мамы еду, «как в садике», — котлеты или любимую творожную запеканку. А когда провожает младшую сестренку в садик, часто хочет остаться там на завтрак.

Понятное дело, что после таких отзывов собственных детей сомнений во вкусе и качестве детсадовской еды у родителей быть не должно. И все же в конце мая Оксана вместе с другими чебоксарскими родителями прошла онлайн-анкетирование, посвященное детскому питанию.

Опрос, в котором приняли участие более 20 тысяч мам и пап дошкольников, инициировала администрация города. Результаты показали: взрослые хотят видеть в детском меню больше мяса, овощей и фруктов. Детсады отозвались на пожелания, и уже с начала июня из меню мальчишек и девчонок исчезли салаты с термообработкой, уступив место блюдам из свежих овощей. А поскольку летом меняется и питьевой режим, увеличилось также количество соков.

…В средней группе детского сада № 78 вот-вот начнется обед. Дежурные в фартучках и колпачках уже помогли взрослым с сервировкой стола, и воспитатель накладывает в тарелки вкуснейший картофельный суп с вермишелью (в том, что он вкусный, в ходе дегустации на кухне уже убедились родители воспитанников).

В это время о системе питания в детском саду № 78 рассказывает заведующая этим учреждением Татьяна Хованская. Несколько лет назад прошла реконструкция сначала первого, а затем и второго корпусов, и на их кухнях появились новенькие конвектоматы, позволяющие готовить на пару. Конечно, здесь следят за качеством привозимых поставщиками продуктов, стараются выбирать местных производителей и всегда готовы к родительскому контролю (хотя, конечно же, для допуска на кухню папам и мамам понадобится медкнижка).

Изменения в меню скажутся на стоимости питания. Как сообщили «СЧ» в пресс-службе управления образования, ожидается, что с 1 июля родительская плата за присмотр и уход (больше 90% которой составляет питание) вырастет с 91 руб. 15 коп. до 115 рублей. Последний раз она увеличивалась четыре года назад — в 2014 году.

Отметим, что стоимость родительской платы в детских садах и школьного питания в Чебоксарах — одна из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Фото Олега Мальцева: Нередко дома дети просят мам приготовить, «как в садике». А значит, кормят в дошкольных учреждениях действительно вкусно.