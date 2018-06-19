Станислав Трофимов: «Молгород» нацелен на волжский туризм

Директор молодежного форума о плохой погоде и новом подходе

«Невероятные дни, проведенные на живописном берегу Волги, подарили эмоции, которые будут заряжать еще долгое время». «Было холодно и дождливо, но нас согревала дружеская атмосфера и самые теплые «свечки» у костра»… Много добрых слов сказано о прошедшем недавно молодежном форуме регионального развития «Молгород». Впрочем, были и такие участники, кому лесная жизнь в палатках, обдуваемых порывистыми волжскими ветрами, пришлась не по душе.

— «Молгород» — это не только точка роста и генератор лучших идей молодежи, для многих это еще и испытание, преодоление себя, — совершенно спокойно относится к этому директор форума и начальник отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар Станислав Трофимов. О том, как рос молодежный город и с какими новыми идеями он вступил в свое новое десятилетие, его «мэр» поведал корреспонденту «СЧ» под сенью роскошных высоченных сосен на заволжской базе отдыха «Буревестник».

— Говорят, вы прошли путь от участника молодежного форума до его директора…

— В семью «Молгорода» я, можно сказать, влился, будучи студентом, семь лет назад и почти сразу в качестве организатора курировал спортивную программу, но жил в палатке вместе с участниками. На следующий год стал инструктором, потом отвечал за всю организационную часть форума и вот уже четвертый год являюсь его директором. Такой же путь проходят здесь многие. Те, кто по-настоящему влюблен в «Молгород» и готов приезжать сюда снова и снова, становятся кураторами, организаторами, инструкторами, и на каждого члена этой большой семьи можно положиться.

— И как во всякой семье — без трудностей не бывает?

— О да, чего только не было за десять лет. Первый форум «поселился» на берегу заволжской речки Варламовка, и понятно, что не хватало элементарного, например, воды. Сейчас наши участники на турбазе обеспечены всем необходимым, но то, что неизменно сохранилось с первых дней — это палатка, дружеское плечо рядом, костер и гитара. Ведь студенческие годы именно этим и запоминаются. Это и есть наша изюминка.

Помню, в 2015 году «Молгород» проводили в сентябре, и буквально за неделю из-за плохой погоды было принято решение провести его в детском оздоровительном лагере «Жемчужина Чувашии». Заявок было подано много, но из-за малой вместимости количество и участников, и экспертов пришлось экстренно сокращать. Психологически это было трудно, ведь у кого-то разом обрушились все планы. Мы, конечно, провели форум, но ребята говорили, что жить в корпусах слишком уж комфортно, и просили вернуть наши молодежные встречи в палаточный «формат». В «Буревестнике» на берегу Волги мы и осели.

— Говорящее название базы отдыха для «Молгорода», над которым нередко штормит. Не думали перенести форум на более теплое время?

— На самом деле это в последние два года так. В предыдущие было много солнца. А начало июня выбираем не случайно — студенты в это время еще в городе, не разъезжаются. Хотя все чаще звучат предложения перенести форум на конец июня и приурочить его ко Дню молодежи, но это будем решать всей командой.

— Любой город растет и развивается, а как дела обстоят у вашего «муниципалитета»?

— Ну, конечно, мы растем — и по количеству участников, и по числу экспертов. В первый год на форуме собралось не больше трех сотен человек, а нынче с учетом всех участников и гостей — около полутора тысяч. Меняется молодежь, ширится и образовательная программа, появляются новые актуальные направления. В этом году самыми посещаемыми площадками стали «Масс-медиа» и «Развитие территории», это, проще говоря, Интернет и предпринимательство, что радует и настораживает одновременно.

— Если судить о современной молодежи по жителям «Молгорода», то какая она?

— Решительная, хотя и тех, кто просто плывет по течению, немало, но в целом инициативная. И не сказал бы, что скромная: если возникает идея, ребята хотят получить так называемый «выхлоп» здесь и сейчас, а так в жизни зачастую не бывает. Поэтому хочется, чтобы молодые люди были еще и дальновидными, понимали: то, что они делают сейчас, во что вкладывают свои силы, поможет им в будущем. «Молгород» — это своего рода социальный лифт, он дает возможность проявить себя, знакомит с нужными людьми: представителями власти, СМИ, предпринимателями, добившимися в жизни успеха, которые могут поделиться историями своих взлетов и падений, дать дельный совет, а может, и взять на работу…

— А какой «выхлоп» ждут организаторы форума?

— Возможно, те, кто стоял у его истоков, со мной не согласятся, но я думаю, мы долго были в поиске главной цели форума. Но теперь, уверен, мы нашли свою нишу. Прошедший форум назывался «Чебоксары — город молодежи на Волге», был посвящен развитию туризма на реке-матушке, и какое направление ни возьми, эта тема красной нитью проходила через обсуждение на всех площадках. Вот за эту концепцию нам и стоит зацепиться. Чебоксарцам есть что показать гостям из соседних регионов, проживающих на Волге, мы можем делиться и обмениваться опытом. Для позиционирования столицы республики как центра речного туризма это большой плюс.

«Молгород» — единственный масштабный форум на Средней Волге, и этот ресурс нужно использовать для туристической привлекательности Чебоксар.

Фото vk.com: Директор молодежного форума Станислав Трофимов (в центре) с одними из основателей «Молгорода» Дмитрием Щепелевым и Алексеем Львовым и федеральным экспертом площадки «Развитие территорий» Юлией Давыдовой.