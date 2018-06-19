Попадут ли в зону особой защиты скверы и парки Чебоксар?

«Зеленого пояса» на всех не хватит

В то время как чебоксарские скверы и зеленые дворы отчаянно отстаивают горожане, возмущенные «уплотнительной застройкой», администрацией столицы республики подготовлен проект по созданию вокруг Чебоксар лесопарковой зоны с особым режимом охраны, при котором, например, на этих территориях нельзя вырубать деревья, строить жилые дома или оборудовать автостоянки.

Проектное предложение рассматривалось на публичных слушаниях, организованных Общественной палатой республики в Национальной библиотеке: благое начинание единогласно поддержали, однако карта территорий, включенных в защитный пояс, устроила не всех.

22944 га составили общие потери лесного фонда республики за 2001–2013 гг., по данным ОНФ по Чувашии

Напомним, с 1 января 2017 года в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» были внесены изменения, в частности, касающиеся создания лесопарковых зеленых поясов для защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду и для обеспечения экологического развития городов.

Это естественно, что «легкие города», как нередко называют зеленые насаждения, снабжают его свежим, чистым воздухом, улучшают микроклимат, и сегодня люди хотят жить рядом с парками, аллеями и скверами, где можно гулять с детьми, отдыхать на лавочках в тени деревьев. Но пресловутую «уплотнительную застройку» чаще всего планируют, чтобы потом возвести элитный дом, бизнес-центр или супермаркет как раз на таких зеленых островках под окнами горожан. Зарятся строители и на более значительные территории — например, на так называемый «больничный лес» на северо-западе Чебоксар, за госпиталем ветеранов.

«Лесопарковый щит» ограничит бесконтрольное расширение застройки и не допустит уничтожения ценных лесов и природных ландшафтов вокруг», — уверен сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Николай Казаков.

Как проинформировал собравшихся главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин, вся территория Чебоксарского городского округа в настоящий момент составляет почти 25087 га. Общая площадь всех парков, садов, скверов, лесов насчитывает около 11000 га, причем благоустроенных территорий, предназначенных для отдыха людей, чуть более 260 га, и лидирует здесь Московский район. Формируемый зеленый пояс охватит прибрежную территорию Волги, в том числе Заволжье, парковые прогулочные зоны в долинах малых рек Чебоксарка, Трусиха, Кайбулка, Кукшум. Общая площадь «щита» по проекту составит чуть более 4746 га.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашии Марины Трофимовой, большая часть площади рассматриваемого лесопаркового зеленого пояса приходится на федеральные земли лесного фонда. Кроме того, земли Чебоксарского и Опытного лесничеств Минприроды Чувашии, составляющие почти 90% от вошедших в зеленый пояс города Чебоксары, уже имеют категорию лесов лесопарковых зон.

Марина Трофимова заверила, что существование двух зон с особыми режимами в границах одной и той же территории позволит параллельно решать разные задачи. Лесопарковый пояс по закону «Об охране окружающей среды» включает в себя не только леса, но и водные объекты и природные ландшафты, которые не относятся к зеленой зоне, а значит, на них не распространяется ее охранный режим. С появлением «зеленого щита» такие участки приобретут дополнительную защиту, пояснила замминистра.

Только вот у присутствующих это вызвало недоумение: для чего и без того охраняемым территориям еще один охранный режим? Не лучше ли в защитный пояс включить земли, действительно нуждающиеся в особой охране: дворовые скверы, бульвары и зеленые аллеи, в которых больше всего заинтересованы горожане. «Важно позаботиться о сохранности таких небольших, но значимых для микрорайонов объектов, как парк Победы, Аллея искусств, Дорисс-парк, больничные скверы и другие территории», — обратил внимание чебоксарец Борислав Скуратов.

Да и сама карта формируемого защитного пояса, больше представляющая собой не пояс, а какие-то разбросанные по городу зеленые участки, не пришлась по душе участникам публичного слушания. Член регионального штаба ОНФ в Чувашии, руководитель регионального отделения Межрегиональной организации «Эка» Александр Воробьев предложил дополнить список территориями города Новочебоксарска и Чебоксарского, Мариинско-Посадского, Моргаушского и Цивильского районов.

Кстати, как разъяснили эксперты, границы «щита» могут меняться, однако не сама площадь. Если какие-то территории будут исключены из него, скажем, по причине перевода в земли иных категорий или возможного строительства, их обязаны заменить на равноценные площади, на которых будут выполняться работы по лесовосстановлению и лесоразведению. Впрочем, собственно особый режим предполагает, что какая-либо стройка на данной территории вообще запрещена, за исключением создания объектов здравоохранения, образования, сооружений для осуществления рекреационной, спортивной деятельности, туризма. Также земли зеленого пояса будут защищаться от эрозии, подтопления, загрязнения и прочих негативных воздействий.

Многим присутствующим даже подумалось: ну наконец-то со стремительно разрастающимися оврагами, как, например, огромная пропасть возле Лакреевского леса, о которой «Советская Чувашия» писала в номере от 25.01.2018 г., начнут активно бороться. Но нет, парк, представляющий собой уникальное природное наследие, не попал под защиту пояса, как и многие другие живописные островки Чебоксар.

КОММЕНТАРИИ

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии МАРИНА ТРОФИМОВА:

«В создаваемый зеленый пояс могут входить любые категории земель: сельхозземли, заповедники, лесопарки. Любой включенный участок остается за собственником. То есть на имущественные отношения лесопарковый пояс не влияет, а влияет только на установление режима использования. А режим для всех включенных в «защитную зону» территорий будет одинаковым. Важно, что если земля уже обладает более строгим режимом хозяйствования, чем режим зеленого пояса, будет сохранен тот, что строже».

Председатель Общественной палаты Чувашии АЛЕКСЕЙ СУДЛЕНКОВ:

«Чебоксары — прекрасный, цветущий и зеленый город, и мы бы все хотели сохранить его изюминку. При этом необходимо учитывать интересы развития города Чебоксары, поэтому должно быть четкое понимание, где можно размещать строительные объекты, а где нужно сохранить зеленую зону. Наша рабочая группа по формированию зеленого пояса, в которую вошли члены Общественной палаты, представители Министерства природных ресурсов Чувашии, активисты ОНФ, собиралась около десяти раз. Проектное предложение поддержано на публичном слушании, с учетом всех замечаний и инициатив оно направлено в Госсовет республики, который и примет окончательное управленческое решение».

Фото из архива редакции: Более чем в 16 городах России лесопарковые зеленые пояса уже созданы. В Кирове размер «зеленого щита» составил 175 тыс. га, в Рязани — 68 тыс. га, а в Смоленске — всего 361,57 га.